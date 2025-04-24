Фонд підтримки енергетики України за три роки отримав 1,2 млрд євро

24 апреля 2025 г., 10:25

Фонд підтримки енергетики України створено у квітні 2022 року і він став ефективним інструментом надання міжнародної допомоги в енергетичній сфері.

Першою країною, яка підтримала ініціативу створення Фонду, стала Данія — з внеском 500 тисяч євро. Наразі анонсовані внески партнерів до Фонду сягають 1,2 млрд євро, він об’єднав 33 донори з 22 країн, серед яких — держави, приватні компанії, корпорації, міжнародні організації.

Допомогу отримали близько 70 українських енергетичних компаній з усіх регіонів країни. Зокрема, близько 150 000 одиниць обладнання вже доставили кінцевим набувачам. Пріоритет надається обладнанню для відновлення електропостачання, трансформаторам, генераторам, кабельній продукції, автотехніці тощо.

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