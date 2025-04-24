 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Фонд підтримки енергетики України за три роки отримав 1,2 млрд євро

24 апреля 2025 г., 10:25
Фонд підтримки енергетики України створено у квітні 2022 року і він став ефективним інструментом надання міжнародної допомоги в енергетичній сфері. 
 
Першою країною, яка підтримала ініціативу створення Фонду, стала Данія — з внеском 500 тисяч євро. Наразі анонсовані внески партнерів до Фонду сягають 1,2 млрд євро, він об’єднав 33 донори з 22 країн, серед яких — держави, приватні компанії, корпорації, міжнародні організації. 
 
Допомогу отримали близько 70 українських енергетичних компаній з усіх регіонів країни. Зокрема, близько 150 000 одиниць обладнання вже доставили кінцевим набувачам. Пріоритет надається обладнанню для відновлення електропостачання, трансформаторам, генераторам, кабельній продукції, автотехніці тощо.

Вебінар "Безпечний контроль доступу в корпоративній мережі завдяки Cisco ISE та підходу Zero Trust" - 29 квітня

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  