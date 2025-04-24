IDC: глобальні поставки пристроїв друку зросли на 3,1% у четвертому кварталі 2024 року

24 апреля 2025 г., 11:45

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У четвертому кварталі минулого року світовий ринок периферійних пристроїв друку зафіксував зростання на 3,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року, досягнувши майже 22 мільйонів одиниць поставленої продукції.

Це другий поспіль квартал, що демонструє позитивну динаміку зростання, як повідомляється у звіті IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker.

Четвертий квартал 2024 року показав різноманітні результати залежно від регіону. П'ять із дев'яти регіональних ринків зафіксували позитивне зростання: Західна Європа (10,5%), Азійсько-Тихоокеанський регіон (за винятком Японії та КНР) (5,4%), Латинська Америка (29,5%), Близький Схід і Африка (4,3%) та Канада (10,6%). Це пояснюється покращенням економічних умов у певних регіонах та привабливими промо-акціями від ключових виробників.

На світовому ринку компанія HP зберегла лідерство, збільшивши свою частку ринку до 34,2% із 7,5 мільйонами поставлених пристроїв, що на 6,3% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Epson посіла друге місце з часткою ринку 22,5% та зростанням поставок на 5,4%, досягнувши майже 5 мільйонів поставлених одиниць.

Canon, яка займає третє місце з часткою ринку 20,4%, була єдиним виробником у п'ятірці лідерів, що зафіксував падіння (-0,9%) порівняно з четвертим кварталом 2023 року.

Brother продемонстрував зростання на 6,7%, утримуючи 9,8% ринку.

А китайська компанія Pantum показала найбільший відсоток зростання серед лідерів — 14,7%, збільшивши свою присутність на ринку до 2,9%.

Аналітики IDC пов'язують загальне зростання ринку з відновленням ланцюгів поставок, які постраждали в попередні роки через глобальні обмеження, а також із збільшенням інвестицій компаній в оновлення офісної інфраструктури. Особливо вражаючим виявилося зростання в Латинській Америці (29,5%), де місцеві уряди реалізували кілька великих проєктів із модернізації державних установ.

Експерти прогнозують, що позитивна динаміка збережеться і в 2025 році, особливо в сегменті багатофункціональних пристроїв, які продовжують витісняти традиційні принтери завдяки своїй універсальності та економічній ефективності.

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