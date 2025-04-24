Квартальний дохід SAP зріс на 11% до 9,01 мільярда євро

24 апреля 2025 г., 9:35

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SAP оприлюднила результати першого кварталу 2025 року, які перевищили очікування ринку.

Компанія повідомила про скоригований операційний прибуток у розмірі 2,5 мільярда євро, що перевищило прогнози аналітиків у 2,22 мільярда євро, завдяки суворій дисципліні витрат та високому попиту на хмарні рішення.

Загальний дохід компанії зріс на 11% за фіксованим курсом валют, досягнувши 9,01 мільярда євро.

Дохід від хмарних сервісів, ключового драйвера зростання, збільшився на 27% у порівнянні з минулим роком до 4,99 мільярда євро, завдяки буму попиту на рішення з інтеграцією штучного інтелекту.

Поточний портфель хмарних замовлень, важливий показник майбутнього зростання, зріс на 29% до 18,2 мільярда євро, що відображає сильну ринкову динаміку для таких пропозицій, як "RISE with SAP", які залучили великих клієнтів, зокрема HUGO BOSS, Hyundai Motor Company та Tyson Foods.

Фінансовий директор SAP Домінік Асам (Dominik Asam) підкреслив зосередженість компанії на виконанні планів: «Перший квартал став міцним стартом року в умовах високої волатильності, з сильним зростанням загального доходу та значним розширенням операційного прибутку. Ці результати свідчать про нашу дисципліну витрат».

Компанія перебуває в процесі скорочення витрат, переглядаючи до 10 000 робочих місць із загальної кількості 100 000, в рамках реструктуризації, яка, за оцінками, коштуватиме близько 3 мільярдів євро і спрямована на підготовку до ери штучного інтелекту.

Незважаючи на глобальні невизначеності, зокрема тимчасово призупинені на 90 днів мита США президентом Трампом, SAP підтвердила свій прогноз доходів від хмарних сервісів на рік у діапазоні від 21,6 до 21,9 мільярда євро. Генеральний директор Крістіан Кляйн (Christian Klein) прокоментував занепокоєння ринку: «Розмови з клієнтами зосереджені на підвищенні стійкості ланцюгів поставок та управлінні митами. Усі уважно стежать за тим, що відбуватиметься протягом наступних 90 днів».

Як повідомляє Reuters, акції SAP SE зросли на 10% у середу, що стало найбільшим одноденним зростанням за останні п’ять років.

Аналітики JPMorgan високо оцінили результати, назвавши їх «сильним набором показників, який ілюструє стійкість та захисний характер траєкторії прибутків SAP».

Ринкова реакція відображає довіру інвесторів до здатності SAP долати макроекономічні виклики, з покращенням ключових показників, таких як вільний грошовий потік, портфель хмарних замовлень та операційний прибуток. Однак деякі інвестори залишаються обережними щодо можливого впливу мит, які спричинили ширший спад на ринку з середини лютого.

Перехід SAP до моделі підписки на хмарні сервіси продовжує приносити плоди: передбачуваний дохід тепер становить 86% від загального, порівняно з 84% роком раніше. Зберігаючи темпи зростання, німецький виробник зміцнює свої позиції як найдорожча публічна компанія Європи, звання, яке вона здобула минулого місяця, випередивши Novo Nordisk з ринковою капіталізацією 268,43 мільярда євро.

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