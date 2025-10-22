Міненерго призиває до раціонального споживання енергоресурсів

22 октября 2025 г., 10:25

0

Tweet

Заступник Міністра енергетики України Микола Колісник взяв участь у форумі «Енергія, що тримає Україну: чи вистоїть енергосистема взимку», організованому РБК-Україна.



У своєму виступі він поінформував про поточний стан енергосистеми та підготовку до проходження опалювального сезону.



Микола Колісник наголосив, що енергосистема України залишається цілісною та керованою, попри спроби ворога дестабілізувати її через комбіновані атаки дронами і ракетами. Для підтримки стабільної роботи системи використовують резервні схеми живлення і передачі, які дозволяють оперативно відновлювати енергопостачання у разі пошкоджень.



«Якщо раніше ворог намагався роз’єднати систему та розбалансувати, то сьогодні він зосереджується на атаках по регіональному принципу. Водночас цілісність системи збережена, і вона продовжує працювати стабільно», – наголосив заступник Міністра.



Окрему увагу заступник Міністра приділив питанню раціонального споживання енергоресурсів. Він зазначив, що в умовах температурних коливань і підвищеного навантаження в пікові години особливо важливо дотримуватися економного використання електроенергії.



«Раціональне, послідовне споживання – це внесок кожного в стабільність енергосистеми. Навіть прості дії, як перенесення роботи енергоємних приладів на вечірні чи нічні години, допомагають “Укренерго” балансувати генерацію та споживання», – підкреслив Микола Колісник.



Водночас, заступник Міністра звернув увагу, що графіки обмеження потужності чи аварійні відключення – це вимушений крок для забезпечення безперебійної роботи та балансування енергосистеми після російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI