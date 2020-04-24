ESET обнаружила ряд опасных уязвимостей в системах управления умным домом

24 апреля 2020 г., 15:05

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Компания ESET предупредила о выявлении серьезных уязвимостей в безопасности трех различных домашних центров для управления системой умного дома — Fibaro Home Center Lite, Home Matic Central Control Unit (CCU2) и eLAN-RF-003.



Эти устройства используются для мониторинга и контроля системы умного дома и других сред в тысячах домах и в небольших офисах по всему миру. Однако из-за работы большинства сотрудников дома уязвимости в таких системах могут стать потенциальным вектором атак на предприятия.



Ряд уязвимостей системы умный дом провоцирует атаку киберпреступников. ESET.

Специалисты ESET выявили ряд уязвимостей, которые могут быть использованы злоумышленниками для осуществления атак методом Man-in-the-Middle (MitM), подслушивания жертв, создания бэкдоров или доступа к определенным системам и их содержимому. В худшем случае, эти проблемы могут даже позволить злоумышленникам взять под контроль центральный блок и все подключенные к нему девайсы.



«Мы обнаружили, что наличие уязвимостей в устройствах IoT является распространенной проблемой. Наше исследование также показывает, что недостатки в настройках, отсутствие шифрования или аутентификации существуют не только в дешевых девайсах, но также присутствуют в аппаратном обеспечении высокого класса», — комментирует Ондрей Кубович, специалист по кибербезопасности компании ESET.



Одним из уязвимых устройств стал Fibaro Home Center Lite — контроллер домашней автоматизации, предназначенный для управления различными устройствами IoT. Специалисты ESET нашли ряд серьезных недостатков, которые могут открыть доступ для посторонних пользователей и злоумышленников. В частности, одна из уязвимостей умного дома позволяет киберпреступникам создать бэкдор SSH и получить полный контроль над целевым устройством. После получения сообщения об обнаруженной уязвимости умного дома производитель быстро исправил недостаток.



В центральном устройстве системы Homematic CCU2 также было выявлено недостаток безопасности во время тестирования ESET, а именно способность злоумышленников осуществлять несанкционированное выполнение удаленного кода (RCE) от имени пользователя root. Эта уязвимость умного дома могла позволить злоумышленникам получить полный доступ к системе Homematic CCU2 и к подключенным девайсам. Стоит отметить, что уязвимость умного дома была немедленно исправлена ​​производителем.



Третьим примером является умный коммуникатор eLAN-RF-003, который позволяет пользователю управлять различными домашними системами через приложение на смартфоне, смарт-часах, планшете или смарт-телевизоре.



Результаты тестирования ESET показали, что подключение системы к Интернету или даже управления им в своей локальной сети может быть потенциально опасным для пользователя через ряд критических недостатков. В частности, к ним относится некорректная проверка аутентификации команд, которая позволяет выполнять все действия без входа в систему, или радиосвязь с девайсами, которые уязвимы к атакам вида повторного воспроизведения. Производитель исправил некоторые уязвимости умного дома и сосредоточился на разработке нового поколения устройств.



Поэтому всем владельцам систем умного дома рекомендуется обновить все IoT-устройства для уменьшения рисков заражения вредоносным ПО, а также во избежание атак киберпреступников.

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