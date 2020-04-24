Доход «Укртелекома» от интернета в I кв. 2020 г. вырос на 7%

24 апреля 2020 г., 15:36

0

Tweet

По сообщению Укртелекома, в первом квартале 2020 году общий доход компании составил почти 1,6 млрд грн, что примерно на 5% меньше показателя предыдущего года. Доход от телекоммуникационных услуг достиг 1,3 млрд грн.

Заявлено, что EBITDA «Укртелекома» в первом квартале 2020 равна 400 млн грн, а EBITDA margin —25,5%.

Ключевым положительным фактором влияния на доход является устойчивый рост поступлений от предоставления услуг интернета и передачи данных. По сравнению с прошлым годом, в первом квартале 2020 указанные доходы увеличились на 7% до 521 млн грн. При этом среднее потребление трафика одним абонентом домашнего интернета от «Укртелекома» выросло на 25% до почти 117 Гбайт, а среди пользователей оптики до 235 Гбайт, что в определенной степени обусловлено и внедренными в марте карантинными мероприятиями.

Однако в отчетном квартале наблюдалось уменьшение дохода от фиксированной телефонии, что является общемировым трендом для голосовых услуг. Доход «Укртелекома» от предоставления этой услуги в первом квартале составил 574 млн грн.

Сообщается, что, сСтрого соблюдая меры по предотвращению распространения на территории Украины болезни COVID-19, «Укртелеком» продолжает реализовывать ряд проектов по развитию оптической инфраструктуры, позволяющей сокращать цифровой разрыв в стране. Оператор расширяет географию оптики, подключая к скоростному интернету жителей небольших населенных пунктов и социальные объекты. За первые три месяца этого года проложено почти 1,4 тысячи километров волоконно-оптического кабеля, к оптическому интернету подключено около 100 медицинских и учебных заведений, 39 объединенных территориальных общин. Сеть интернет-доступа «Укртелекома» в целом охватывает 2430 городов и сел страны. Капитальные инвестиции за первый квартал 2020 г составили 112 млн грн.

В первом квартале 2020 г «Укртелеком» перечислил 478 млн грн налогов в бюджеты всех уровней.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации