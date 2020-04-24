Новый смартфон Samsung Galaxy A31 обойдется в 6999 грн

24 апреля 2020 г., 14:15

0

Tweet

По сообщению украинского представительства Samsung, стартовали продажи нового смартфона Galaxy A31, который отличается многофункциональной квадро-камерой. Аппарат оснащен 6,4-дюймовым дисплеем Super AMOLED Infinity-U с разрешением FHD+. В нем реализована функция Always on Display, которая является быстрым и удобным способом проверки даты, времени, пропущенных звонков/сообщений, на что требуются буквально секунды.

Сканер отпечатков пальцев, который находится под экраном, и система безопасности Samsung Knox помогут в защите личных данных.

Используемая в Galaxy A31 квадрокамера включает следующие модули. Основной на 48 Mп позволяет вести съемку в условиях недостаточного освещения. Ультраширокоугольный 8 Мп с углом обзора 123° подходит для съемки пейзажа и групповых портретов. Для того чтобы зафиксировать мелкие детали и текстуры объекта предназначена камера 5 Mп для макросъемки, а 5 Mп камера с датчиком глубины, оснащенна функцией «Живой фокус», — для съемки с эффектом «боке». Фронтальная селфи-камера на 20 Мп с функцией автофокуса располагает функцией улучшения красоты для фото и видео.

Аппаратная платформа включает 8-ядерный процессор, 4 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 64/128 ГБ. Аккумулятор мощностью 5000 мАч поддерживает функцию быстрой зарядки.

В смартфоне используется обновленный интерфейс One UI. Кроме того, Galaxy A31 оснащен функцией Game Booster на базе искусственного интеллекта (AI), что позволит играть без задержек и препятствий, полностью погрузившись в игровой сценарий.

Купить смартфон Samsung Galaxy А31 в Украине можно с 22 апреля 2020 онлайн и в магазинах официальных партнеров по рекомендованной цене 6999 грн за версию с накопителем на 64 ГБ и 7499 грн — за версию со 128 ГБ.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации