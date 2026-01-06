Проєкт SHASAI націлен на захист AI-систем від кіберзагроз, що зростають

6 января 2026 г., 14:45

Новий проєкт SHASAI (Secure Hardware and Software for AI systems), що фінансується ЄС, покликаний вирішити проблему вразливості штучного інтелекту. Програма, розроблена в межах ініціативи Horizon Europe, спрямована на зміцнення безпеки, стійкості та надійності систем на базі AI. Проєкт охоплює кіберризики на всіх етапах: від початкового проєктування та розробки до розгортання та реальної експлуатації.



«За допомогою SHASAI ми прагнемо вийти за межі фрагментованих рішень і розглядати кібербезпеку AI як виклик усьому життєвому циклу системи. Поєднуючи захищене апаратне та програмне забезпечення, ризикоорієнтовану інженерію та реальну валідацію, проєкт допоможе організаціям впроваджувати системи AI, які є не лише інноваційними, але й стійкими, надійними та відповідними європейським нормам», — зазначає Летісія Монтальвільйо Мендісабаль (Leticia Montalvillo Mendizabal), дослідниця кібербезпеки в IKERLAN та координаторка проєкту SHASAI.



Проєкт продемонструє та перевірить свої методи й інструменти у трьох сценаріях.



Агропродовольчий сектор: різальні машини з підтримкою AI.



Охорона здоров'я: системи відстеження погляду (eye-tracking), що використовуються в асистивних технологіях.



Транспорт: телекеровані транспортні засоби для доставлення «останньої милі».



Ці різноманітні варіанти використання дозволять консорціуму протестувати свій підхід у різних сферах, гарантуючи, що результати можна буде адаптувати для інших застосунків AI.



Переводячи високорівневі принципи кібербезпеки та безпеки AI в конкретні технічні практики, SHASAI підтримує зусилля Європи щодо просування надійного AI. Проєкт узгоджується з ключовими ініціативами ЄС, зокрема з законом про AI (EU AI Act), актом про кіберстійкість (CRA), директивою NIS2 та стратегією кібербезпеки ЄС.



До складу проєкту входить консорціум з 16 партнерів із п'яти країн (Іспанія, Італія, Німеччина, Нідерланди та Туреччина).



Координатор — IKERLAN (Іспанія).



Термін його реалізації з 1 листопада 2025 року до кінця квітня 2029 року.

