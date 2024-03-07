ELKO Ukraine запропонує партнерам рішення для зберігання даних та модулі пам’яті Lexar

7 марта 2024 г., 12:35

ELKO Ukraine оголошує про підписання дистриб’юторської угоди з компанією Lexar, згідної якої запропонує партнерам карти пам’яті, флеш-накопичувачі USB, пристрої для зчитування карток, твердотілі накопичувачі та оперативну пам'ять для ПК цього виробника.

Як зазначається, Lexar постачає свою продукцію у більш ніж 100 країн світу, має один з найбільших у світі каналів дистрибуції флешпам'яті та займає провідне місце на ринках ряду регіонів, включаючи Європу, Азію, Близький Схід, Африку та Північну Америку.

Попит на зовнішні пристрої для зберігання даних продовжує зростати разом з вимогами до їх продуктивності та швидкості. Lexar вже понад 20 років робить суттєвий внесок у розвиток галузі, зареєструвавши більш як 430 патентів у сфері розробки високоефективних та надійних рішень для зберігання даних для різноманітного застосування.

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