Cursor: як четверо студентів MIT за чотири роки дійшли до угоди 60 млрд дол.

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У технологічній індустрії довго панувало переконання, що великі компанії народжуються десятиліттями. Microsoft роками будувала ринок персональних комп'ютерів. Google понад десятиріччя формувала свою рекламну імперію. Навіть OpenAI пройшла довгий шлях від некомерційної дослідницької лабораторії до глобального феномена. Епоха генеративного штучного інтелекту майже зруйнувала ці часові масштаби - і найпереконливішим доказом цього стала компанія Anysphere, відома світу переважно під назвою свого продукту Cursor.

За чотири роки компанія перетворилася з невеликого студентського проєкту на актив, який 16 червня 2026 року придбала SpaceX за 60 млрд дол. Це сталося буквально за кілька днів після того, як сама компанія Ілона Маска провела рекордне для історії ринків первинне публічне розміщення акцій, залучивши понад 80 млрд дол. і отримавши оцінку, що перевищує 2 трлн дол.

Іронія ситуації в тому, що компанія, яка ще у 2022 році була побічним проєктом чотирьох випускників MIT, які писали код у студентському гуртожитку, нині стає підрозділом ракетно-космічної корпорації, що нещодавно сама стала публічною. Щоб зрозуміти, як такий стрибок став можливим менш ніж за чотири роки, варто повернутися до самого початку.

Команда, яка зібралася в MIT

Anysphere заснували у 2022 році Майкл Труелл (Michael Truell), Аман Сангер (Aman Sanger), Суалех Асіф (Sualeh Asif) та Арвід Луннемарк (Arvid Lunnemark). Усі четверо познайомилися під час навчання в Массачусетському технологічному інституті.

Труелл, який згодом став генеральним директором компанії, пройшов нетиповий шлях: він стажувався в Google, але залишив MIT після першого курсу, щоб повністю присвятити себе власному проєкту. За словами людей, які працювали з ним у перші роки, Труелл принципово не призначав собі зарплату, поки компанія не стала на ноги, а кандидатів на роботу часто просив пройти неоплачуваний «робочий тест», який міг тривати по кілька днів. Сьогодні йому близько двадцяти п'яти років, і колеги описують його як людину, що уникає публічності та віддає перевагу коду над виступами на конференціях.

Аман Сангер спеціалізувався на штучному інтелекті й програмній інженерії та одним із перших у команді почав наполягати на тому, що великі мовні моделі повинні не просто допомагати писати код, а ставати активними учасниками процесу розробки. Суалех Асіф і Арвід Луннемарк доповнювали команду експертизою у системному програмуванні та побудові масштабованих платформ.

На відміну від багатьох стартапів, де є один харизматичний візіонер і кілька виконавців, команда Cursor з першого дня складалася з чотирьох сильних інженерів приблизно однакового рівня впливу. Це поєднання дослідницького мислення та вміння швидко доводити ідеї до робочого продукту виявилося критично важливим для всього, що сталося далі.

Згодом ролі в команді формалізувалися: Асіф зайняв позицію директора з продукту, а Сангер - операційного директора компанії, тоді як Труелл залишився генеральним директором. Попри стрімке зростання доходів, сама компанія довго залишалася відносно компактною: ще наприкінці 2025 року в Anysphere працювало близько 150 людей, і лише протягом наступних місяців штат наблизився до 300 співробітників - надзвичайно скромна цифра для компанії, що на той момент вже мала річний дохід у кілька мільярдів доларів.

Побачити проблему раніше за інших

Наприкінці 2022 року, коли світ тільки но оговтувався від першого шоку після релізу ChatGPT, більшість тогочасних стартапів кинулася створювати чат-ботів, інструменти для маркетингу та сервіси генерації текстів.

Майбутні засновники Cursor подивилися на ситуацію інакше. Вони звернули увагу, що програмісти - одна з небагатьох категорій користувачів, які можуть отримати прямий і миттєво вимірюваний економічний ефект від штучного інтелекту. Якщо маркетолог заощаджує годину на написанні тексту, оцінити цю користь складно. Але у ситуації, коли розробник скорочує час створення модуля з кількох днів до кількох годин, це безпосередньо позначається на швидкості випуску продукту та на витратах компанії.

На ринку у той момент вже був GitHub Copilot від Microsoft, але команда Anysphere вважала, що розробники наявних на той час рішень мислять надто вузько - фактично це було просто розумне автодоповнення коду, а не повноцінний інструмент розробки. Творці Cursor зробили ставку на інше. Вони припустили, що штучний інтелект повинен бачити весь проєкт цілком, розуміти архітектуру системи, аналізувати залежності між файлами. Одним словом брати участь у розробці як повноцінний напарник інженера, а не як розумна підказка під час набору тексту.

Рішення, яке змінило все

Багато хто недооцінює важливість одного суто технічного рішення Cursor: замість створення власного редактора з нуля команда взяла за основу відкритий код Visual Studio Code.

На перший погляд, це виглядало як компроміс, відмова від унікальності продукту. Насправді це стало стратегічною перевагою. Розробники отримували знайомий інтерфейс, підтримку звичних розширень і майже нульові витрати на перехід - переміщення з VS Code до Cursor займало лічені хвилини. Саме завдяки цьому продукт почав поширюватися серед програмістів органічно, практично без маркетингових бюджетів: один інженер показував Cursor колезі, той приносив інструмент у команду, а команда - у цілу компанію.

Переломним для впізнаваності стартапу став жовтень 2023 року, коли Anysphere оголосила про залучення 8 млн дол. у початковому раунді, який очолив OpenAI Startup Fund. Серед бізнес-ангелів цього раунду були колишній генеральний директор GitHub Нет Фрідман (Nat Friedman) та співзасновник Dropbox Араш Фердоусі (Arash Ferdowsi).

Для багатьох інвесторів участь фонду OpenAI стала важливим сигналом: на ринку вже з'являлися сотні AI-стартапів, але лише одиниці отримували прямий доступ до екосистеми лідера індустрії. Водночас продукт демонстрував те, що венчурні інвестори цінують найбільше, - органічне, майже вірусне зростання знизу, від окремих розробників, а не нав'язане маркетингом.

Перші великі раунди та народження «vibe coding»

У серпні 2024 року Anysphere залучила трохи більш як 60 млн дол. у раунді серії А за оцінкою близько 400 млн дол. за участі Andreessen Horowitz і Thrive Capital. Лише через чотири місяці, у грудні 2024 року, компанія закрила раунд серії В приблизно на 100 млн дол. за оцінкою, що сягнула 2,5-2,6 млрд дол., - серед інвесторів з'явився ще й фонд Benchmark. Темпи зростання показників на той момент вже вражали спостерігачів: умовний річний регулярний дохід подвоювався приблизно кожні два місяці, і Cursor почали називати інструментом для розробників, що зростає найшвидше в історії.

Саме у 2024-2025 роках Cursor став одним із символів явища, яке в Кремнієвій долині назвали vibe coding: людина описує бажаний результат природною мовою, а система самостійно створює значну частину коду. Для багатьох це стало першою наочною демонстрацією того, що генеративний АІ здатний не просто допомагати, а дійсно виконувати окремі етапи роботи програміста. Цікаво, що вже до початку 2026 року деякі впливові персони індустрії, зокрема дослідник Андрій Карпатий (Andrej Karpathy), почали називати сам термін «vibe coding» застарілим, стверджуючи, що реальна цінність змістилася в бік агентних систем, здатних самостійно планувати, виконувати, тестувати та виправляти зміни в усій кодовій базі - саме в цьому напрямку Cursor і розвивав свій продукт.

Cursor Tab, Composer і боротьба за економіку масштабування

Чим популярнішим ставав Cursor, тим дорожче компанії обходився власний успіх. Кожне автодоповнення, кожна підказка та кожен агентний запит проходили через API зовнішніх постачальників моделей - насамперед Anthropic та OpenAI. На ранніх етапах це дозволяло швидко розвивати продукт без необхідності створювати власну модель, однак зі зростанням аудиторії рахунки за інференс почали перетворюватися на один із головних факторів, що визначали економіку бізнесу.

Відповіддю стала багаторівнева архітектура, у якій Cursor поступово почав брати на себе частину завдань, що раніше повністю виконувалися сторонніми моделями. Компанія розробила власну систему маршрутизації запитів, яка дозволяла визначати, коли достатньо внутрішніх механізмів, а коли необхідно залучати найпотужніші моделі OpenAI чи Anthropic.

Ключову роль у цій стратегії відіграв Cursor Tab - власна система автодоповнення коду, оптимізована насамперед під швидкість роботи. Якщо великі мовні моделі орієнтувалися на складні багатокрокові завдання, то Cursor Tab був створений для миттєвих локальних підказок під час набору коду. Для розробника різниця між відповіддю за частки секунди та затримкою навіть у кілька секунд часто виявляється критичною, тому Cursor інвестував значні ресурси саме в цей напрямок.

Паралельно компанія розвивала Composer - інструмент нового покоління, який поступово перетворився з розширеного AI-асистента на повноцінне агентне середовище розробки. Якщо традиційні системи автодоповнення працювали переважно з окремими фрагментами коду, то Composer отримав можливість аналізувати великі репозиторії, координувати зміни між багатьма файлами, запускати тести та виконувати складні багатокрокові завдання практично без участі користувача.

Саме в цей період Cursor почав активно просувати концепцію агентної розробки програмного забезпечення. Оновлення платформи принесло повністю перероблений інтерфейс, орієнтований на паралельну роботу кількох агентів, здатних одночасно працювати над різними аспектами проєкту. Компанія намагалася перетворити редактор коду на середовище, де людина дедалі частіше виступає архітектором і постановником завдань, а значну частину рутинної реалізації бере на себе штучний інтелект.

До 2026 року навколо Cursor сформувалася багаторівнева система, у якій різні класи інструментів виконували свої ролі. Cursor Tab забезпечував блискавичне автодоповнення та дрібні зміни в коді, агентна інфраструктура Composer відповідала за роботу з великими кодовими базами та складними сценаріями розробки, а флагманські моделі на кшталт GPT-5 і Claude використовувалися для найскладніших логічних, архітектурних та дослідницьких завдань. Саме така архітектура дозволила компанії одночасно покращувати користувацький досвід і контролювати витрати на інференс у міру того, як Cursor перетворювався з популярного інструмента для окремих програмістів на платформу корпоративного масштабу.

Безпрецедентна крива доходів

Якщо темпи зростання у 2024 році вражали, то наступні два роки взагалі побили всі історичні рекорди серед B2B-софтверних компаній. За оцінками інвесторів, у січні 2025 року річний регулярний дохід (ARR) Anysphere становив близько 100 млн дол. Уже влітку він зріс до 500 млн дол., а в листопаді перетнув позначку в 1 млрд дол. Це зробило Cursor найбільш швидко зростаючим B2B-стартапом в історії, який досяг такого рубежу.

На цьому ралі не зупинилося: до лютого 2026 року дохід подвоївся, сягнувши 2 млрд дол. На тлі таких результатів у квітні компанія розпочала перемовини про новий раунд фінансування за оцінкою понад 50 млрд дол. Станом на червень 2026 року - момент укладання угоди зі SpaceX - в Reuters оцінювали річний дохід Anysphere вже у 2,6 млрд дол., тоді як внутрішні прогнози компанії на кінець року оптимістично сягають понад 6 млрд дол.

Цю стрімку траєкторію підживлювали масштабні раунди фінансування. Навесні 2025 року компанія залучила близько 900 млн дол. у раунді, який очолив фонд Thrive Capital за участі Andreessen Horowitz та Accel, - тоді оцінка стартапу злетіла до 9 млрд дол. Уже в листопаді того ж року Anysphere закрила Серію D обсягом 2,3 млрд дол. Цей раунд за участі DST Global та інших великих гравців підняв ринкову вартість компанії до 29,3 млрд дол.

Для порівняння: багатьом легендарним SaaS-компаніям минулого знадобилося десять і більше років, щоб дістатися подібних масштабів доходу. Slack витратив два з половиною роки, щоб досягти лише 100 млн дол. річного доходу, Dropbox - чотири роки, щоб перетнути ту саму позначку. Cursor пройшов шлях від нуля до мільярда доларів доходу швидше, ніж будь-яка інша відома софтверна компанія.

Корпоративний поворот і конкурентна боротьба

Головна причина настільки швидкого зростання полягала не лише в загальній популярності штучного інтелекту. Cursor опинився на перетині кількох мегатрендів одразу. По-перше, програмісти стали однією з найактивніших категорій користувачів генеративного АІ. По-друге, компанія вибудувала класичну модель поширення знизу вгору: спочатку продукт купували окремі інженери, а потім він поступово охоплював цілі команди й компанії. По-третє, Cursor досить рано зробив ставку на корпоративний сегмент - за різними оцінками, до 2026 року близько 60% доходів компанії вже надходило саме від великих клієнтів, а продуктом користувалася більш ніж половина компаній зі списку Fortune 500, включно з інженерами OpenAI, Stripe і Spotify.

Водночас конкуренція в категорії інструментів для AI-розробки різко загострилася. GitHub Copilot від Microsoft залишався із найбільшою базою користувачів, проте, за оцінками галузевих оглядачів, поступався темпами впровадження нових агентних можливостей. Найпомітнішим суперником Cursor у 2025-2026 роках став Claude Code від Anthropic, який за оцінками галузевих спостерігачів до кінця 2025 року став найпопулярнішим інструментом для AI-розробки серед професійних інженерів, обігнавши і Copilot, і сам Cursor за частотою щоденного використання. Іншим помітним гравцем залишався Windsurf, який раніше у 2025 році сама OpenAI придбала приблизно за 3 млрд дол. - попри те, що річний дохід цього стартапу на момент угоди становив лише близько 100 млн дол. (тобто менше десятої частини того, що на той момент уже заробляла Anysphere). Ще одним конкурентом залишався Devin від Cognition Labs, орієнтований на повністю автономне виконання завдань розробки.

Цікаво, що до угоди зі SpaceX компанія OpenAI двічі підступалася до Anysphere з пропозиціями про придбання, але обидва рази отримала відмову - керівництво компанії явно цінувало незалежність вище за швидкий вихід. Як повідомляли джерела CNBC, можливість придбання Cursor також розглядала Microsoft, однак зрештою компанія вирішила не подавати формальну пропозицію.

Відмова від пропозицій OpenAI стала одним із найважливіших рішень в історії Anysphere. Багато стартапів погодилися б на швидкий вихід, особливо в умовах жорсткої конкуренції з боку Microsoft. Проте команда Труелла дедалі більше вірила, що контролює не просто редактор коду, а новий інтерфейс взаємодії розробників зі штучним інтелектом.

Чому саме Cursor став переможцем

Якщо подивитися на історію Anysphere лише через призму раундів фінансування та стрімкого зростання доходів, легко пропустити головне. Успіх Cursor пояснюється не стільки швидкістю масштабування, скільки серією стратегічних рішень, які компанія прийняла раніше за конкурентів.

Найцікавіше полягає в тому, що Cursor не створював фундаментальну мовну модель світового рівня. Компанія не намагалася конкурувати з OpenAI, Anthropic чи Google у перегонах за найбільші дата-центри та найпотужніші кластери GPU. Натомість засновники зробили ставку на іншу роль у новій екосистемі штучного інтелекту.

По суті Cursor перетворився на своєрідну операційну систему для роботи з великими мовними моделями. У той час як більшість конкурентів були прив'язані до однієї екосистеми, користувач Cursor міг працювати з моделями OpenAI, Anthropic, Google, а згодом і з іншими постачальниками. Компанія отримала можливість використовувати найкращу модель для кожного конкретного сценарію, не залежачи критично від успіху чи невдачі окремого розробника АІ.

Не менш важливим фактором став користувацький досвід. Багато AI-продуктів пропонували потужні алгоритми, але вимагали від розробників змінювати звичні робочі процеси. Cursor, навпаки, намагався зробити перехід майже непомітним. Використання бази Visual Studio Code дозволило компанії отримати доступ до величезної аудиторії програмістів без необхідності переконувати їх вивчати новий інструмент з нуля. Для більшості користувачів Cursor виглядав не як новий редактор, а як знайомий VS Code, який раптом став значно розумнішим.

Ще одним критичним рішенням стала рання ставка на агентний підхід. Поки GitHub Copilot та більшість конкурентів залишалися переважно системами автодоповнення коду, Cursor поступово рухався до моделі, у якій АІ працює не з окремим рядком, а з усією кодовою базою. Це дозволило компанії однією з перших запропонувати сценарії, де система могла не лише генерувати код, а й аналізувати архітектуру проєкту, знаходити помилки, виконувати рефакторинг і координувати зміни між багатьма файлами одночасно.

У результаті Anysphere фактично зайняла позицію між великими лабораторіями штучного інтелекту та кінцевими користувачами. OpenAI, Anthropic і Google змагалися за створення найкращих моделей, тоді як Cursor зосередився на тому, щоб зробити ці моделі максимально корисними для розробників. Саме ця роль посередника між фундаментальними технологіями та повсякденною роботою інженерів, схоже, і стала головним джерелом конкурентної переваги компанії.

Культура «інженерного спецназу» та перший внутрішній розкол

Стрімкий фінансовий зліт та мільярдні оцінки неминуче тиснули на внутрішню культуру компанії. З самого початку чотири засновники будували Anysphere за принципом «інженерного спецназу» - компактної, зацикленої на продукті команди, де кожен мав рівну вагу. Вони свідомо уникали класичного корпоративного розширення, вважаючи, що велика кількість менеджерів лише уповільнить розробку. Проте, коли лік клієнтів пішов на сотні тисяч, утримувати таку структуру ставало дедалі складніше.

Перше серйозне випробування для єдності команди припало на жовтень 2025 року - саме в розпал переговорів про історичний раунд фінансування. Компанію несподівано залишив Арвід Луннемарк. Його відхід на самому піку успіху здивував багатьох у Кремнієвій долині. За офіційною версією, Луннемарк вирішив повернутися до фундаментальної науки й заснував власну незалежну дослідницьку лабораторію Integrous Research, що фокусується на математичній безпеці АІ-систем.

Проте джерела всередині компанії натякали на стратегічні розбіжності: у той час, як Труелл і Сангер бачили майбутнє Cursor як масштабної корпоративної платформи (що згодом і призвело до угоди зі SpaceX), Луннемарк прагнув зберегти стартап як камерну лабораторію для чистих досліджень.

Для багатьох стартапів втрата ключового співзасновника в такий момент стає початком кінця, але тріо Труелла, Сангера та Асіфа встояло. Вони оперативно перерозподілили обов'язки: Асіф повністю зосередив у своїх руках продуктову вертикаль, а Сангер - операційне масштабування. Те, що лідери компанії продовжили власноруч писати код і керувати архітектурними змінами, допомогло зберегти довіру інвесторів і довело, що Cursor переріс залежність від конкретних імен, ставши самостійним технологічним локомотивом.

SpaceX заходить у гру

Перші ознаки інтересу SpaceX до Cursor з'явилися ще у квітні 2026 року. Тоді компанія Ілона Маска домовилася про опціон: або заплатити приблизно 10 млрд дол. за партнерство з Anysphere, або пізніше протягом року повністю придбати компанію за 60 млрд дол. Паралельно сама Anysphere перебувала в процесі залучення нового раунду на 2 млрд дол. за оцінкою, що перевищувала 50 млрд дол., - серед учасників цього раунду фігурували Thrive Capital, Andreessen Horowitz і, що показово, сама NVIDIA як стратегічний інвестор.

І ось 16 червня 2026 року, лише через кілька днів після рекордного для ринку IPO самої SpaceX, компанія офіційно скористалася своїм опціоном. Згідно з документом, поданим до американської Комісії з цінних паперів, SpaceX та її дочірня структура X67 Inc. підписали угоду про злиття з Anysphere, за якою Cursor стане її дочірньою структурою. Усі звичайні та привілейовані акції Anysphere будуть конвертовані в акції класу А SpaceX за курсом, що визначатиметься середньозваженою ціною акцій SpaceX за сім торгових днів до закриття угоди.

Закриття угоди очікується в третьому кварталі 2026 року за умови отримання регуляторних дозволів. Генеральний директор Cursor Майкл Труелл у заяві для преси висловив задоволення тим, що SpaceX скористалася своїм опціоном, і пов'язав подальші плани компанії із побудовою «найкорисніших у світі моделей штучного інтелекту».

Чому ракетна компанія купує редактор коду

На перший погляд, угода виглядає дивно: чому компанія, що будує ракети, супутники та мережу Starlink, купує інструмент для написання програмного коду за 60 млрд дол.? Пояснення лежить у ширшій стратегії вертикальної інтеграції, яку Маск уже випробував у Tesla. Лише в лютому 2026 року SpaceX об'єднала свої активи з xAI - лабораторією, що стоїть за чат-ботом Grok, і яка, попри значні інвестиції, досі не мала вагомих позицій саме на ринку інструментів для розробників. Придбання Cursor одразу дає xAI продукт із вже сформованою й лояльною базою інженерів-користувачів - ринок, куди компанія самостійно не змогла прорватися.

Водночас аналітики вказують на очевидну розбіжність: значна частина важких запитів у Cursor досі обробляється не внутрішніми потужностями платформи, а сторонніми системами - насамперед Claude від Anthropic. Як саме SpaceX планує вирішувати цю залежність від моделей свого прямого конкурента - поки що відкрите питання. Найімовірнішим сценарієм деякі експерти вважають можливість поступового переведення інструментарію Cursor на моделі Grok від xAI.

Сумніви, ризики та відкриті питання

Попри виняткові цифри, навколо Cursor та його оцінки під час продажу вистачає скепсису. Критики звертають увагу на те, що SpaceX викупила компанію з величезним тридцятикратним мультиплікатором доходу (P/S ≈ 30). Багато хто вважає це найгучнішою і найризикованішою M&A-угодою на AI-ринку за останні роки. Якщо технологія Cursor всередині екосистеми Маска не допоможе згенерувати цільові 6 млрд дол. до кінця року, для покупців ця угода ризикує стати величезною переплатою за хайп, а не вдалим стратегічним поглинанням.

Інше джерело тривоги - конкурентний тиск з боку Claude Code, який за частотою щоденного використання серед професійних розробників вже обігнав і Cursor, і GitHub Copilot. У світі, де модель-провайдери на кшталт Anthropic і OpenAI самі дедалі активніше будують агентні інструменти для кодування, перевага окремого, «незалежного» редактора може швидко зменшуватися, особливо якщо великі гравці вирішать обмежити доступ конкурентів до своїх найкращих моделей.

Головний урок історії Cursor

Історія Anysphere ілюструє цікаву закономірність сучасної технологічної індустрії. Засновники не створювали власну фундаментальну мовну модель з нуля - власні кастомні рішення на кшталт інфраструктури швидкого інференсу з'явилися значно пізніше, та й тоді інтегрували напрацювання сторонніх команд. Вони не будували дата-центри та не інвестували мільярди доларів у власні кластери графічних процесорів.

Натомість в Anysphere з самого початку поставили правильне запитання: як саме зміниться щоденна робота програміста після появи великих мовних моделей? Поки більшість ринку у 2022-2023 роках сприймала АІ як інструмент розумного автодоповнення коду, команда Cursor розглядала його як нового повноцінного учасника процесу розробки - спочатку як радника, а згодом як агента, здатного самостійно виконувати багатокрокові завдання.

Саме ця зміна перспективи дозволила невеликому стартапу, заснованому студентами MIT, за чотири роки пройти шлях від восьмимільйонного посівного раунду до угоди на 60 млрд дол. із компанією, яка лише тиждень тому сама стала публічною за оцінкою понад два трильйони. Якщо історія попередніх технологічних циклів чомусь і вчить, то насамперед тому, що найбільші переможці зазвичай з'являються не там, де створюють базову технологію, а там, де першими розуміють, як вона змінює поведінку людей.

Cursor став одним із перших великих доказів того, що в епоху генеративного АІ стратегічною перевагою може бути не лише володіння моделлю, а й контроль над інтерфейсом, через який ці моделі щодня використовують мільйони людей.

А подальша доля Cursor усередині SpaceX - чи вдасться компанії зберегти темпи зростання та незалежність продукту з новим власником, чи вирішить вона проблему залежності від чужих моделей, чи втримає лідерство під тиском Claude Code - поки залишається відкритим питанням.

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