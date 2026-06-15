Заборона Anthropic Mythos/Fable. Наслідки лінійного контролю складних систем

15 июня 2026 г., 17:25

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Поточна ситуація із директивним блокуванням новітніх моделей штучного інтелекту викриває фундаментальну проблему в архітектурі державного управління технологіями. Спроби застосувати інструментарій XX століття до технологій XXI століття призводять до стратегічних прорахунків. Тому пропоную інженерний та системний аналіз останніх рішень регуляторів.

Заборона моделей Anthropic адміністрацією США як стратегічна помилка

Нещодавнє рішення уряду США заблокувати доступ до флагманських моделей Anthropic (Fable 5 та Mythos 5) - це явний приклад спроби розв'язати багатокритеріальні задачі безпеки найпростішими legacy-рішеннями. Замість побудови адаптивних систем моніторингу застосовується механізм "рубильника" через експортні обмеження.

Наслідки для США:

Удар по індустрії: блокування доступу ламає бізнес-процеси компаній, які вже інтегрували ці моделі у власні продукти. Також це прямий удар по AI-індустрії в цілому (на рівні глобальних корпорацій), бо підриває довіру інституціональних інвесторів та потенційних користувачів.

Руйнування бізнес-основ: фундамент технологічного домінування США - це відкрита комерціалізація та глобальне масштабування стартапів. Директивне відключення комерційних продуктів для сотень мільйонів користувачів через гіпотетичні "jailbreak"-вразливості руйнує цю екосистему на фундаментальному рівні.

Геополітичний подарунок: це рішення стратегічно вигідне Китаю. Жорстка регуляція всередині США не зупинить глобальний прогрес за її межами, а навпаки прискорить. Рано чи пізно китайські розробники випустять моделі з аналогічними або кращими можливостями. США не матимуть жодної юрисдикції над цими системами, але на той момент вже втратять власне технологічне лідерство через штучне гальмування індустрії.



EU AI Act - регуляція того, чого не контролюєш

Європейський підхід із впровадженням EU AI Act демонструє схожу, але ще більш абсурдну системну помилку. Європа, яка фактично програла перегони за створення фундаментальних AI-моделей і не має власних глобально конкурентних рішень, намагається жорстко контролювати розробку та застосування відкритих систем, на які не має реального впливу.

Результат: бюрократичний цикл європейського законодавства критично повільний. Поки пишуться, узгоджуються та впроваджуються поправки до EU AI Act, сама індустрія штучного інтелекту встигає оновитися кілька разів (від GPT-4 до GPT-5.5, від Claude 3 до лінійки Mythos). Закон намагається регулювати технологічний стек, який застаріває ще до моменту набуття чинності нормативних актів. Це створює юридичні бар'єри для локального європейського бізнесу, залишаючи саму технологію поза реальним контролем.

Аналітика та висновки з погляду кібернетики

В основі теорії управління лежить Закон необхідного розмаїття (Закон Ешбі): щоб ефективно контролювати систему, керувальна система повинна мати рівень складності (розмаїття), більший або рівний складності об'єкта управління.

Парадоксально, але на сьогодні жоден уряд світу (включно США і Китай) не має дієвого апарату, здатного до повноцінного аналізу та контролю AI-індустрії.

Некомпетентність регуляторів: базові міністерства цифрової трансформації чи ІТ-технологій дуже обмежено підходять для цієї ролі.

На відміну від класичного "заліза" та детермінованого коду, функціонал нейромереж розмитий за визначенням і лежить у площині ймовірностей та ваг. Жорсткі критерії оцінки “що можна, що не можна” неможливо повноцінно використати.

Ілюзія контролю: можна написати закони, що забороняють створення LLM для розробки біологічної або кіберзброї. Але такі спеціалізовані моделі створюються в закритих лабораторіях і ніколи не з'являться у відкритому доступі. Заборона публічних моделей під приводом "можливої небезпеки" не розв'язує проблему тіньового AI, а скоріше надає йому необхідні ресурси та стимули для розвитку.

Єдиний дієвий метод: наразі єдиним робочим підходом є не премодерація математичних ваг моделі, а динамічна точкова реакція на конкретні кейси застосування AI конкретними організаціями та людьми. Відповідальність має лежати на операторі дії, а не на прикладному інструменті.

Висновок

Спроба зарегулювати складну, відкриту, ймовірнісну і динамічну систему за допомогою лінійних статичних обмежень - це інженерний нонсенс. Це еквівалентно спробі прийняти закон про недопустимість застосування математики та фізики для розробки нових видів озброєння. Технологічний розвиток неможливо зупинити директивами; можна лише виключити себе з-поміж тих, хто ним керує.

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