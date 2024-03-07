Cloudflare запускає послугу Magic Cloud Networking для управління мережевими з'єднаннями між різними публічними хмарами

7 марта 2024 г., 13:25

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Компанія Cloudflare запустила нову послугу Magic Cloud Networking, яку організації можуть використовувати для об’єднання робочих навантажень, що працюють на різних хмарних платформах.



Ця пропозиція базується на технології, яку компанія отримала завдяки нещодавньому придбанню стартапу Nefeli Networks.



Як зазначається, підприємствам часто потрібна можливість встановлювати мережеві з’єднання між різними публічними хмарами. І це є складним завданням, оскільки хмарні провайдери використовують різні мережеві технології, які не завжди «гладко» взаємодіють між собою.



Cloudflare заявляє, що сервіс Magic Cloud Networking вирішує означену проблему - сервіс надає єдину панель для управління мережами, які охоплюють кілька публічних хмар.



За словами представників Cloudflare, сервіс дозволяє компаніям створювати правила, які визначають, як має бути налаштована мережа. Magic Cloud Networking виявляє випадки, коли конфігурація хмарного ресурсу не відповідає політикам, встановленим адміністраторами, і автоматично виправляє проблему.



Компанія робить сервіс доступним як частину своєї платформи Cloudflare One, яка дебютувала у 2020 році і дозволяє клієнтам використовувати мережу компанії для переміщення трафіку даних між своїми дата-центрами, хмарними середовищами та іншими технологічними активами.



Magic Cloud Networking надає інтерфейс прикладного програмування. API дозволяє пов’язати сервіс з іншими інструментами автоматизації хмарної інфраструктури компанії.

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