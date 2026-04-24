ELKO Ukraine розширює портфель рішеннями для керування доступом та безпеки Hirsch

24 апреля 2026 г., 12:35

Компанія ELKO Ukraine інформує про підписання контракту із французькою Hirsch Group (раніше відома як Vitaprotech). Співпраця відкриває для партнерів дистриб’ютора доступ до сучасних платформ контролю доступу, систем управління безпекою (PSIM), відеоаналітики та уніфікованих рішень безпеки для захисту інфраструктури.

Рішення Hirsch Group орієнтовані на об’єкти з підвищеними вимогами до безпеки. Вони дають змогу централізовано керувати доступом, подіями та інцидентами. Продукція компанії допомагає системним інтеграторам, проєктним компаніям, інженерам із безпеки та іншим партнерам, які працюють зі складними інфраструктурними об’єктами, створювати комплексні, масштабовані й гнучкі системи в межах єдиної архітектури.

Портфель Hirsch об’єднує контроль доступу, відеоспостереження та ідентифікацію в єдину екосистему, що значно спрощує керування складними об’єктами. Її системи забезпечують гнучке керування доступом із використанням ролей і політик безпеки, дають змогу балансувати між відкритістю та контролем. Централізований моніторинг і автоматизоване логування подій підвищують ефективність роботи та спрощують відповідність вимогам стандартів і аудитів.

Hirsch пропонує комплексні рішення для керування доступом – від класичних карткових систем до сучасних біометричних технологій. Платформи дають змогу контролювати доступ співробітників і відвідувачів локально і віддалено через хмарні інструменти, що особливо важливо для розподілених об’єктів.

Сучасні мобільні інструменти відкривають нові можливості для керування доступом – користувачі можуть отримувати доступ до об’єктів і керувати системами без фізичних носіїв, використовуючи смартфони або планшети.

У портфелі Hirsch також представлені рішення для периметральної безпеки, що забезпечують раннє виявлення загроз та захист територій. Такі системи дозволяють контролювати периметр об’єктів, включаючи критичну інфраструктуру, промислові підприємства та державні установи, і забезпечують інтеграцію з іншими елементами комплексної системи безпеки.

