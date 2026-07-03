Мегатрейд модернізував інфраструктуру друку в офісах Oracle

3 июля 2026 г., 14:35

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Українське представництво Oracle перевело інфраструктуру офісного друку у київському та львівському офісах на сервісну модель «оренда + покопійне обслуговування». Рішення впровадила компанія «Мегатрейд», офіційний дистриб'ютор Ricoh в Україні.

Основою рішення стали багатофункціональні пристрої Ricoh IM 370F, доповнені програмними та апаратними компонентами для централізованого адміністрування й контролю доступу. Зокрема, використовується система Ricoh Streamline NX, яка забезпечує централізоване керування друком і скануванням, а також підтримує політики безпеки документів. Для захищеного друку впроваджено автентифікацію користувачів за допомогою NFC-карток, що дає змогу отримати документ лише після авторизації біля пристрою. Такий підхід знижує ризик витоку конфіденційної інформації та забезпечує облік використання друкарської інфраструктури.

Проєкт також передбачає використання додаткових паперових касет, які збільшують автономність роботи пристроїв і скорочують потребу в ручному обслуговуванні.

Для корпоративних ІТ-підрозділів подібна модель означає зміну підходу до управління інфраструктурою друку. Замість закупівлі обладнання компанія отримує сервіс із фіксованими щомісячними витратами, тоді як технічне обслуговування, моніторинг працездатності та підтримка залишаються на стороні постачальника. Це спрощує бюджетування та зменшує навантаження на внутрішні ІТ-команди.

Ricoh IM 370F є монохромним корпоративним БФП формату А4 зі швидкістю друку до 37 сторінок за хвилину, часом виходу першої сторінки 3,8 секунди та роздільною здатністю 1200х1200 dpi. Пристрій оснащений 7-дюймовою сенсорною панеллю керування та однопрохідним двостороннім автоподатчиком документів, який підтримує сканування зі швидкістю до 46 зображень за хвилину в односторонньому режимі та до 92 зображень за хвилину у двосторонньому.

Проєкт демонструє, що модернізація друкарської інфраструктури дедалі частіше поєднує сервісну модель споживання ІТ, централізоване адміністрування та механізми контролю доступу до документів, а не обмежується лише заміною обладнання. Для великих компаній це дозволяє інтегрувати друк у загальну політику інформаційної безпеки та управління корпоративною інфраструктурою.

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