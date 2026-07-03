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Вячеслав Колдовский

Дякую, Fable, що ти з нами! Реальний тест-драйв

3 июля 2026 г., 21:19
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Fable 5 - це, без сумніву, найтоповіша модель на сьогодні. Нарешті з неї зняли обмеження і вже приблизно добу я ганяю її для своїх задач.

Особливо гарно для неї підходять складні задачі, наприклад, покращення існуючих проєктів, аудит безпеки і тому подібне.

Але сьогодні я схоже вирішив проблему зі своїм комп’ютером, яка мене діставала кілька тижнів. У мене дуже потужний топовий по характеристикам лептоп, але останнім часом почав сильно лагати під час навантаження. Я грішив на перегрів, чистив від пилу, покращував охолодження, але навіть кондиціонер в кімнаті ситуацію не покращив. Збирався вже купувати новий, бо мені критично щоб не лагало під час занять і стрімів.

Але вирішив спробувати з Fable, дав йому у Claude Code повний доступ до системи, описав проблему і попросив вирішити. Він запустив купу сабагентів, проаналізував купу логів, робив навантажувальне тестування, визначив нерівномірне навантаження на USB контроллери, дав поради як перепідключити обладнання, але найголовніше - ідентифікував другорядний драйвер від Intel, який був причиною проблем. Після того як я його відключив, проблема зникла, поганяв комп’ютер в тих сценаріях, де проблема виникала, і тепер її немає. 

Дякую, Fable, що ти з нами!

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

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