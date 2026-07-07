Quantum Systems готується побити серію світових рекордів

7 июля 2026 г., 12:35

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Група компаній Quantum Systems, що спеціалізується на автономних оборонних технологіях, оголосила про намір встановити кілька рекордів швидкості протягом найближчих тижнів. Компанія прагне продемонструвати інженерні можливості на межі сучасних технічних лімітів.



Німецький підрозділ Quantum Systems під назвою N3XT уже побив світовий рекорд для найшвидшого літального апарата на акумуляторних батареях (наразі очікується офіційне підтвердження). Під час внутрішніх випробувань 26 червня безпілотник Apex Recordhunter досяг швидкості у 699 км/год у прямому горизонтальному польоті. Офіційна спроба сертифікації рекорду відбудеться найближчим часом.



Розроблений протягом останнього року, Apex Recordhunter слугує технологічним демонстратором для високошвидкісних систем наступного покоління. Інновації цього проєкту ляжуть в основу майбутніх програм безпілотників-перехоплювачів.



Паралельно з цим компанія WIY Drones, яка входить до складу Quantum Systems Group, готується зафіксувати два офіційні швидкісні рекорди України під час тестів, запланованих на наступний тиждень.



Цілями для фіксації рекордів стали два безпілотники:



STRILA Interceptor - найвища швидкість, досягнута FPV-дроном-перехоплювачем із корисним навантаженням вагою 0,5 кг.



SPYS - найвища швидкість, досягнута FPV-дроном-перехоплювачем протиповітряного класу.



Ці розробки відображають прагнення WIY створювати високоефективні системи перехоплення для протидії дедалі швидшим та маневренішим повітряним загрозам, спираючись на реальний бойовий досвід.



«Я неймовірно пишаюся командою Quantum Systems, яка демонструє наші інженерні амбіції та підтверджує прагнення створювати провідні світові технології», — заявив Флоріан Зайбель (Florian Seibel), співгенеральний директор і засновник Quantum Systems.



Ці швидкісні перегони відбуваються на тлі фінансового успіху компанії. Стартап у сфері автономної оборони офіційно залучив 1,2 млрд дол. в межах раунду фінансування серії D. Після цього ринкова вартість Quantum Systems сягнула близько 8 млрд дол.



Раунд фінансування спільно очолили інвестиційні гіганти Blackstone, Noteus, Airbus та Advent за участі фондів Bond, Fidelity, Balderton та HV Capital. За словами керівництва, наразі компанія вже є прибутковою. Новий капітал спрямують на розширення виробництва, зміцнення ланцюжків постачання, масштабування постачань на ринки союзників, а також на інвестиції в програмне забезпечення та штучний інтелект.



«Майбутнє оборони визначатиметься автономними системами, здатними взаємодіяти між собою в різних сферах у режимі реального часу. З Quantum Systems ми будуємо оборонного лідера нового покоління, який має потенціал повністю змінити сучасний оборонний сектор», - зазначив Флоріан Зайбель.



Сектор оборонних технологій переживає безпрецедентний підйом. За поточний рік компанії галузі вже залучили рекордні 17,4 млрд дол., що значно перевищує 11,2 млрд дол. за весь попередній рік. Найбільші інвестиції традиційно отримують американські стартапи (Anduril залучив 5 млрд дол. у травні, Saronic та Shield AI - близько 2 млрд дол. кожен навесні), проте європейські гравці, такі як Helsing (1,2 млрд дол.) та Stark (500 млн евро), також демонструють стрімке зростання.



Системи Quantum Systems активно використовуються Силами оборони України - лише за минулий рік безпілотники компанії виконали понад 19000 місій на українському фронті. Наразі німецький стартап розгорнув власні виробничі потужності в Німеччині, Україні, США, Австралії, Румунії, Великій Британії та країнах Балтії.

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