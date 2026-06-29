Vodafone Україна побудує підземний дата-центр Tier III, на додачу до системи підводних кабелів Kardesa

29 июня 2026 г., 14:35

+11

голос Tweet

В ході нещодавньої конференції з відновлення України у польському Гданську компанія Vodafone представила масштабний проєкт зі створення підземного центру обробки даних. Об’єкт відповідатиме найвищим міжнародним стандартам надійності та безперервності роботи, що підтверджує отримання сертифікації Tier III як на рівні проєктування, так і в операційній експлуатації.

Будівництво дата-центру буде реалізовано у синергії з проєктом «Кардеса», що закладе основу для створення в Україні захищеної цифрової інфраструктури нового покоління.

У перспективі цей комплекс стане важливою частиною міжнародної екосистеми обміну даними, інтегруючи Україну до глобальних маршрутів передачі дата-трафіку та відкриваючи нові можливості для формування в країні одного з дата-хабів цифрової архітектури Європи.

Нагадаємо, система підводних кабелів Kardesa, що з’єднає Болгарію, Грузію, Туреччину та Україну – це спільний проєкт Vodafone Group і Vodafone Україна, анонсований у жовтні 2025 року. Нова високошвидкісна підводна кабельна система у Чорному морі утворить сучасний цифровий коридор між Європою та Азією.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI