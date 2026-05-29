Qualcomm презентує чип для бюджетних ноутбуків Snapdragon C

29 мая 2026 г., 11:45

Компанія Qualcomm Technologies оголосила про запуск платформи Snapdragon C - нового процесора початкового рівня, розробленого для того, щоб зробити сучасні обчислення доступнішими.

Як зазначено, нова платформа орієнтована на сегмент ноутбуків вартістю від 300 доларів. Snapdragon C забезпечує високу енергоефективність, тривалий час автономності протягом усього дня та безшумну роботу пристроїв завдяки відсутності потреби в активному охолодженні.

Ключовою особливістю нової платформи є інтегрований нейронний процесор (NPU), який вперше приносить повноцінні AI-можливості в бюджетний сегмент. Процесор оптимізований для повсякденних завдань: вебсерфінгу, потокового відео, офісної роботи та відеодзвінків.

Qualcomm вже підтвердила співпрацю з провідними виробниками комп’ютерів, включаючи Acer, HP та Lenovo, які готують власні моделі на базі Snapdragon C.

Віцепрезидент та генеральний менеджер підрозділу обчислень та ігор Qualcomm Кедар Кондап (Kedar Kondap) підкреслив, що Snapdragon C поєднує в собі цінність, автономність та продуктивність у тонких та легких пристроях. Очікується, що ноутбуки під управлінням нової платформи з’являться на полицях магазинів вже до кінця 2026 року. Компанія розраховує, що цей крок допоможе розширити доступ до надійних технологій для широкої аудиторії, яка раніше була обмежена вибором менш ефективних рішень у цьому ціновому діапазоні.

Випуск Snapdragon C є стратегічним маневром Qualcomm, спрямованим на витіснення Intel та AMD з їхніх традиційних позицій у бюджетному секторі (ноутбуки на Windows та Chromebook). До цього часу архітектура Arm асоціювалася переважно з преміальними пристроями, такими як Snapdragon X Elite, через їхню високу вартість. Тепер Qualcomm масштабує переваги - низьке енергоспоживання та інтегрований AI - на масовий ринок, де покупець дуже чутливий до ціни.

Впровадження NPU в пристрої за 300 доларів означає, що AI-функції (такі як шумозаглушення під час дзвінків або розмиття фону в реальному часі) перестають бути привілеєм дорогих бізнес-лептопів. Для освітнього сектора це може стати переломним моментом, оскільки студенти отримають пристрої, що здатні працювати без заряджання весь навчальний день, залишаючись легкими та доступними. Успіх платформи залежатиме від того, наскільки якісно Microsoft оптимізує Windows на Arm для бюджетного заліза, проте партнерство з гігантами Acer, HP та Lenovo дає Qualcomm потужний старт.

