Рішення Dospel для вітрогенерації поповнюють портфель ELKO Ukraine

28 мая 2026 г., 15:35

ELKO Ukraine оголосила про початок офіційного співробітництва з польським виробником рішень для вітроенергетики Dospel. Зазначено, це партнерство відкриває нові можливості для українських компаній системних інтеграторів у сфері відновлюваної енергетики. Партнери отримують доступ до широкого асортименту сучасних рішень для вітрогенерації, а також зможуть скористатись експертизою спеціалістів, логістичною підтримкою та партнерською інфраструктурою ELKO Ukraine для реалізації проєктів різного масштабу.



Компанія Dospel – польський виробник з багаторічним досвідом реалізації проєктів у сфері відновлюваної енергетики на ринках Польщі, Німеччини, Нідерландів та інших країн ЄС. Продукція відповідає актуальним європейським стандартам сертифікації та успішно застосовується в промислових і комерційних об’єктах.



Партнерам ELKO Ukraine доступні наступні рішення компанії Dospel:



- Вітрові турбіни Dragon - сертифіковані рішення для генерації електроенергії з підтвердженим досвідом впровадження в Європі. Адаптована до різних кліматичних умов надійна конструкція забезпечує стабільну роботу на промислових і комерційних об’єктах.



- Контролери Cobra - інтелектуальна система управління турбінами забезпечує точний моніторинг, оптимізацію виробітку та дистанційне керування в єдиній екосистемі.

Ідея створення вітрогенератора Dospel Dragon полягала в тому, щоб розділити велику класичну горизонтальну турбіну на кілька менших вертикальних турбін однакової потужності. Таке рішення приносить низку переваг, повністю усуваючи всі недоліки горизонтальних вітрогенераторів.



Простий монтаж на даху, без додаткових витрат



Дуже швидкий старт генерації енергії, при швидкості вітру всього 1,2 м/с



Найбільш тиха конструкція завдяки підшипникам SKF



Легкий та компактний дизайн



Не потребує отримання дозволів



Також вловлює відбитий вітер для виробництва електроенергії



«Україна – це ринок з величезним потенціалом у вітроенергетиці. Географічне розташування країни, наявність відкритих рівнин та узбережжя створюють ідеальні умови для розвитку розподіленої генерації. Ми переконані, що саме зараз – час входити на цей ринок із перевіреними рішеннями, і партнерство з ELKO Ukraine дає нам для цього найкращий старт», - підкреслив Саркхан Ісмаілов, керівник відділу продажів Dospel.



«Для ELKO Ukraine це партнерство є логічним кроком у розвитку портфеля рішень для відновлюваної енергетики. Ми бачимо попит, що зростає, на надійне обладнання для вітрогенерації і тепер можемо запропонувати рішення, які відповідають цим потребам. Dospel - це не просто постачальник, а виробник із доведеною репутацією, чия продукція вже працює на сотнях об’єктів у Європі. Наше завдання – зробити цей досвід доступним для українських проєктів», - заявив Володимир Гук, менеджер з розвитку бізнесу, ELKO Ukraine.



Розвиток вітроенергетики в Україні - це не просто тимчасовий тренд, а стратегічна необхідність на шляху до енергонезалежності. На тлі активного відновлення інфраструктури та зростання попиту на автономні джерела живлення, вітрогенерація стає все більш витребуваною як у промисловому, так і в комерційному секторі. Саме тому партнерство ELKO Ukraine з Dospel відкриває для українських системних інтеграторів і проєктних організацій доступ до перевірених європейських рішень для реалізації сучасних енергетичних проєктів.



У межах співпраці з Dospel компанія ELKO Ukraine забезпечує партнерам низку переваг:



- Доступ до сертифікованого європейського обладнання з локальною підтримкою.



- Технічний супровід на всіх етапах — від специфікації до введення в експлуатацію.



- Можливість участі у спільних проєктах у сфері розподіленої генерації.



- Конкурентні умови для проєктних організацій та інсталяторів.

