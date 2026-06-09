Сінгапурська BMX випустила безпечні магнітні акумулятори на напівтвердотільних елементах

9 июня 2026 г., 14:35

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Ринок портативних акумуляторів, який роками не бачив кардинальних інновацій окрім поступового нарощування швидкості заряджання, переживає технологічний зсув. Сінгапурська компанія BMX оголосила про старт офіційних продажів своєї лінійки магнітних павербанків SolidSafe, які вперше були анонсовані на виставці CES 2026. Новинки вже доступні на офіційному сайті виробника та на майданчику Amazon US за ціною від $59.



Революція серії полягає у відмові від традиційних літій-іонних та літій-полімерних елементів живлення на користь напівтвердотільних батарей (semi-solid-state batteries).



У звичайних акумуляторах для переміщення енергії між електродами використовуються рідкі електроліти. Вони є легкозаймистими та схильними до перегріву чи здуття під навантаженням або в разі механічного пошкодження.



Напівтвердотільні елементи в архітектурі SolidSafe кардинально зменшують об'єм небезпечної рідини всередині комірки. Це забезпечує високу термічну стабільність; мінімальний ризик перегріву або самозаймання; стійкість до фізичних пошкоджень та екстремальних умов експлуатації.



Разом із базовою лінійкою бренд презентував флагманський магнітний павербанк SolidSafe Air місткістю 5000 мАг (18,5 Вт·год), який компанія називає найтоншим напівтвердотільним магнітним акумулятором у світі.



Товщина пристрою становить 6,8 мм. Корпус посилено титановим сплавом, він підтримує магнітну бездротову зарядку нового стандарту Qi2 потужністю 15 Вт, а також дротову швидку зарядку на 20 Вт через порт USB-C. Модель позиціонується як ідеальний преміальний компаньйон для подорожей, що не обтяжує кишеню.



Для користувачів, яким потрібна більша місткість, BMX пропонує модифікації на 5000 мАг та 10000 мАг у міцному алюмінієвому виконанні.



Старші версії павербанків SolidSafe отримали низку корисних інженерних рішень як-от вбудований кабель-ремінець типу USB-C для зручного перенесення; повноколірний дисплей, який у реальному часі відображає поточну потужність та залишок заряду; підтримку швидкої зарядки потужністю до 30 Вт через USB-C; окрему унікальну модифікацію із вбудованим слотом для карт пам'яті microSD, що дозволяє використовувати павербанк як портативний накопичувач даних.



Виходом серії SolidSafe компанія BMX робить вагому ставку на те, що головним критерієм вибору для сучасного покупця стане саме безпека та стабільність хімічного складу батареї, а не лише сухі цифри місткості.

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