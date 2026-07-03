Valar Atomics вперше в історії заживив комп'ютер Nvidia від ядерного мікрореактора

3 июля 2026 г., 9:35

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Каліфорнійський стартап Valar Atomics здійснив історичний технологічний прорив, ставши першою приватною компанією, яка успішно згенерувала електроенергію для живлення обчислювальної системи штучного інтелекту з допомогою ядерного мікрореактора.

Як повідомляє міжнародне інформаційне агентство Bloomberg, під час публічної демонстрації в штаті Юта інженери підключили настільну систему розробника Nvidia DGX-Spark (Blackwell) безпосередньо до власного експериментального мікрореактора Ward 250.

Під час демонстрації, яка транслювалася в прямому ефірі, засновник і генеральний директор Valar Atomics Ісайя Тейлор (Isaiah Taylor) наочно продемонстрував інтеграцію двох ключових технологій наступного століття. Потужність мікрореактора було виведено на рівень 37% від розрахункового максимуму, що дозволило стабільно проводити ділення урану, виділяючи близько 100 кВт теплової енергії. Головною інженерною особливістю Ward 250 є повна відмова від традиційного водяного охолодження: тепло з активної зони відводиться за допомогою високотемпературного гелію під тиском, який згодом надходить на термоелектричний генератор, перетворюючись на струм для заліза Nvidia. Valar Atomics є одним із 10 учасників пілотної програми Міністерства енергетики США (DoE), яка поставила сувору мету продемонструвати вихід на критичну фазу самостійної реакції для трьох приватних малих реакторів до 4 липня 2026 року.

Успішний запуск комп'ютера Nvidia Spark від атомного реактора став першим кроком у рамках стратегічного партнерства обох компаній. Кінцевою метою співпраці є проектування та будівництво повністю автономної «АІ-фабрики» замкнутого циклу потужністю 30 МВт. Глобальний віцепрезидент Nvidia Джон Джозефакіс (John Josephakis) підтвердив, що компанія активно шукає можливості розгортання автономних безводних ядерних систем «за лічильником» (behind-the-meter) для забезпечення безперебійної та екологічної роботи суперкомп'ютерів. Створення подібних автономних енерговузлів є життєво необхідним кроком для Nvidia: лише за перший квартал поточного року через жорсткі протести місцевих жителів та екологічні обмеження у США було заморожено або скасовано щонайменше 75 великих проєктів дата-центрів через їхнє колосальне споживання води та перевантаження міських енергетичних мереж.

Головна цінність проведеного експерименту полягає не стільки в генерації перших кіловатів, скільки в успішному тестуванні безводної технології охолодження. Сучасні суперкомп'ютерні фабрики на базі чипів Blackwell вимагають мільйонів галонів води для охолодження систем, що викликає гострі соціально-екологічні конфлікти в регіонах їхнього будівництва. Використання високотемпературного гелію в контурі реактора Valar Atomics у поєднанні з новими закритими рідинними системами охолодження від самої Nvidia дозволяє звести споживання води практично до нуля. Це розв'язує руки розробникам, дозволяючи будувати потужні обчислювальні центри у географічно ізольованих регіонах, де є дешева земля, але відсутні потужні річки чи стабільна цивільна енергосистема.

У ширшому геополітичному контексті цей запуск є прямим наслідком адміністративного прискорення та дерегуляції ядерного сектору у США під тиском АІ-буму. Історично будівництво будь-якого ядерного об'єкта супроводжувалося десятиліттями бюрократичних погоджень, що робило галузь неповороткою. Стратегія Valar Atomics, яка копіює підходи SpaceX до вертикальної інтеграції та швидкого ітеративного проектування, довела, що ядерні проєкти можна реалізувати у стислі терміни. Зважаючи на те, що до 2030 року АІ-моделям знадобиться понад 200 додаткових терават-годин електроенергії, успіх цієї демонстрації фактично закріплює за малою атомною енергетикою статус єдиного безальтернативного фундаменту для виживання та подальшого розвитку глобальної індустрії штучного інтелекту.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI