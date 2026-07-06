Сузір'я супутників Amazon достатньо для запуску сервісу Leo наприкінці року

6 июля 2026 г., 11:45

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Amazon офіційно оголосила, що вивела на орбіту достатню кількість космічних апаратів для запуску «початкового комерційного обслуговування» у межах своєї нової супутникової інтернет-мережі Leo.

Як повідомляє телеканал CNBC, історичний рубіж було подолано у минулий четверг, після успішного виведення на орбіту чергової партії з 29 супутників за допомогою ракети-носія Atlas V компанії United Launch Alliance (ULA). Ця місія дозволила збільшити загальну орбітальну групу Amazon до понад 390 апаратів. За словами віцепрезидента з бізнесу та продуктів Amazon Leo Кріса Вебера (Chris Weber), такої кількості супутників уже цілком достатньо для забезпечення безперервного зв'язку в межах перших визначених географічних широт, хоча на початковому етапі покриття мережі залишатиметься обмеженим.

Проєкт, який спочатку розвивався під назвою Kuiper із 2019 року, а згодом був перейменований на Leo, позиціонується як прямий конкурент мережі Starlink. Проте SpaceX має чотирирічну фору, запустивши свій проєкт ще у 2015 році, і наразі володіє сузір'ям із близько 10000 супутників, які обслуговують понад 10 млн абонентів.

У листопаді минулого року Amazon уже відкрив «корпоративне прев'ю» Leo для обмеженого кола компаній, але повноцінний запуск послуг для звичайних споживачів та урядових клієнтів стартує лише наприкінці поточного року.

Фінальна мета Amazon полягає в побудові угруповання з приблизно 7700 супутників, проте реалізація цих планів суттєво сповільнилася через глобальний дефіцит доступних ракет-носіїв на ринку.

Для забезпечення майбутніх місій Amazon у 2022 році уклав історичний пакетний контракт на бронювання запусків із компаніями ULA, Arianespace та Blue Origin Джеффа Безоса, а пізніше був змушений докуповувати рейси у SpaceX. Більшість партнерів зіткнулися із затримками, а в травні поточного року ситуація погіршилася через вибух ракети New Glenn від Blue Origin під час вогневих випробувань на майданчику, який зараз відбудовують.

Директорка із запусків Leo Мелісса Вуерл (Melissa Wuerl) зазначила, що наступна місія буде здійснена за допомогою нової важкої ракети Vulcan від ULA, яка дозволить виводити значно більші корисні навантаження. Наразі сотні готових до польоту супутників чекають на космодромі мису Канаверал, що дасть змогу швидко наростити темпи розгортання мережі після запуску перших комерційних послуг.

Досягнення Amazon позначки у 390 супутників і готовність до запуску мережі Leo знаменує собою початок реальної дуополії на ринку глобального космічного інтернету. Досі компанія Ілона Маска SpaceX зі своїм проєктом Starlink залишалася абсолютним монополістом у низькоорбітальному сегменті, диктуючи власні тарифні плани та умови як для цивільного сектору, так і для військових відомств у межах підрозділу Starshield. Вихід Amazon на етап комерційної експлуатації Leo руйнує цю монополію. Наявність альтернативного постачальника глобального супутникового зв'язку посилить конкуренцію, що неминуче призведе до зниження вартості клієнтського обладнання та абонентської плати для кінцевих користувачів по всьому світу.

Водночас цей кейс наочно підсвічує головне «вузьке горло» сучасної космічної індустрії - жорстку нестачу важких ракет-носіїв. Навіть маючи необмежений фінансовий ресурс, Amazon виявився заручником технічних проблем своїх партнерів. Ситуація, коли компанія змушена купувати пускові послуги у свого прямого конкурента SpaceX через аварії та зриви графіків у Blue Origin та Arianespace, виглядає парадоксально.

З погляду екосистеми Amazon, мережа Leo є критично важливим інфраструктурним елементом для експансії хмарних технологій AWS та розвитку АІ-сервісів. Локальне покриття, яке забезпечить Leo вже наприкінці року, дозволить компанії підключати до своїх хмарних дата-центрів найвіддаленіші промислові об'єкти, морські судна та автономні логістичні хаби в режимі мінімальної затримки сигналу (low latency). Крім того, це створює прямий канал збуту для споживчих пристроїв та сервісів підписки Amazon у регіонах, де повністю відсутній наземний дротовий або мобільний інтернет. Таким чином, Leo є не просто автономним телеком-проєктом, а фундаментальним інструментом для розширення глобальної цифрової імперії Amazon.

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