Еластична нейроморфна електроніка стирає фізичну межу між людиною та машиною

22 июня 2026 г., 17:05

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Амбітна мета інтегрувати інтелектуальні комп'ютери безпосередньо в людське тіло - чи то для безперервного моніторингу здоров'я, чи то для керування високотехнологічними протезами - тривалий час залишалася недосяжною через фундаментальний фізичний конфлікт.

Традиційні процесори штучного інтелекту обмежені природною жорсткістю кремнієвих платформ. Закріплені на динамічній поверхні серця, що б'ється, або м'яза, що скорочується, ці тверді чипи травмують живі тканини, відшаровуються від них і швидко виходять із ладу.

Новий оглядовий матеріал у науковому виданні International Journal of Extreme Manufacturing детально описує, як індустрія здійснює зсув від суто жорстких архітектур до м'якої, натхненної мозком електроніки. Такі пристрої здатні зчитувати, зберігати й обробляти інформацію, механічно підлаштовуючись під анатомічні контури тіла.

Завдяки переходу на принципово м'які матеріали - такі як пластичні полімери та текучі іоногелі - нові системи зберігають свої обчислювальні функції навіть під прямим фізичним навантаженням. Замість того щоб гнати електрони через жорсткі металеві доріжки, ці пристрої імітують хімічні процеси людського мозку за допомогою механізму органічної змішаної іонно-електронної провідності.

Працюючи подібно до мікроскопічної губки, активні компоненти поглинають і вивільняють іони з навколишнього середовища, безперервно переналаштовуючи свої внутрішні схеми. Цей подвійний рух іонів та електронів дозволяє одному м'якому транзистору відтворювати біологічну синаптичну пластичність - той самий фізичний процес, який клітини нашого мозку використовують для зміцнення або послаблення зв'язків під час навчання та забування.

Останні досягнення в галузі матеріалознавства вивели ці гнучкі компоненти на екстремальні експлуатаційні ліміти. Тепер вони здатні розтягуватися до 140% від своєї початкової довжини. Така еластичність значно перевищує природні можливості людської шкіри, що гарантує цілісність пристроїв навіть під час розміщення на рухомих суглобах.

Оскільки робота чипів базується на ефективній біохімії, а не на грубій силі електричного струму, вони виконують складні завдання (наприклад, класифікацію серцевих ритмів), працюючи при ультранизькій напрузі - менше ніж 0,5 вольта. Це в рази менше, ніж видає звичайна пальчикова батарейка, що гарантує повну термічну та електричну безпеку під час безперервного контакту з внутрішніми органами.

Цей матеріальний зсув структурно змінює ландшафт виробництва натільної електроніки. Заводи можуть відмовитися від складного збирання жорстких датчиків на гнучких підкладках. Натомість стає можливим друк монолітних м'яких обчислювальних мереж, де сенсори, пам'ять та процесор злиті в єдину еластомерну тканину.

Це відкриває шлях до створення високочутливої електронної шкіри та м'яких роботизованих кінцівок, які інтерпретують дотики й рухи локально, без потреби передавати дані на громіздкий зовнішній комп'ютер.

Попри очевидні успіхи, на шляху до клінічного застосування технології залишаються серйозні інженерні бар'єри. Головна проблема полягає в тому, що сучасні компоненти м'якої пам'яті швидко втрачають заряд після припинення сигналу, що робить їх непридатними для довгострокового зберігання даних.

Щоб обійти це обмеження, розробники наразі сфокусувалися на так званій архітектурі «островів та мостів» (island-bridge).

«Острови» - це елементи постійної пам'яті розміщують на жорстких мікроскопічних острівцях, повністю захищених від деформацій. Тоді як «мости» з'єднують ці острови між собою за допомогою ультрарозтяжної спіральної проводки.

Поєднання такої гібридної структури з хімічно стабільними, токсикологічне безпечними матеріалами пропонує чіткий і практичний шлях для переведення еластичних нейроморфних чипів із лабораторних випробувань у реальне життя.

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