Pitch Avatar і Мінцифри запустили AI-аватара, який проводить інструктаж з безпеки в RoboLab

1 июля 2026 г., 12:25

0

Tweet

Pitch Avatar повідомляє, про запуск «Робі» - AI-аватара, який проводить вступний інструктаж з безпеки для студентів та дослідників RoboLab, інноваційної ініціативи Міністерства цифрової трансформації України.





Пілотну лабораторію відкрито на базі Київського національного університету будівництва та архітектури.





Зазначається, що RoboLab створює відкриті сучасні робототехнічні лабораторії, де студенти та дослідники розвивають власні ідеї, проводять експерименти на спеціалізованому обладнанні та працюють над практичними інженерними рішеннями. Але є одна умова: перш ніж торкнутися будь-якого обладнання, кожен має пройти обов'язковий інструктаж з безпеки. Він критично важливий - проте традиційно сприймається радше як формальність, ніж як корисне навчання.





Наприкінці 2025 Pitch Avatar і Мінцифри вирішили це змінити - перетворити обов'язковий технічний інструктаж на по-справжньому цікаве навчання. Так з'явилася «Робі» - AI-аватар, розроблений спеціально для RoboLab.





RoboLab сформував зовнішність, рухи та голос «Робі», а команда Pitch Avatar перетворила наявні навчальні матеріали на чіткі, структуровані сценарії та презентації, які проводить Робі. Оскільки Робі інтерактивна, учасники ставлять запитання й одразу отримують відповіді просто в чаті.





Працюючи на платформі Pitch Avatar, «Робі» також надає RoboLab детальну аналітику залученості за кожною сесією: хто пройшов навчання, які запитання виникали і де знижувалася увага. Це дає чітку картину не лише того, хто завершив інструктаж, а й того, наскільки добре засвоюється матеріал.





Запущено мультиурочний навчальний модуль, доступний студентам.

100% відвідувачів лабораторії проходять однаковий і цікавий інструктаж.





Перші уроки вже в ефірі, а з розвитком лабораторії заплановано нові модулі - і «Робі» розвиватиметься разом із нею.





«Ми вдячні Міністерству цифрової трансформації України за те, що довірили нам експеримент з Робі. Вона чудово доповнила образ інноваційної лабораторії RoboLab та перетворила зазвичай формальні інструктажі на цікавий досвід», зазначила Вікторія Абед, CRO платформи Pitch Avatar.









Нагадаємо, що Pitch Avatar створює AI-аватари, які працюють, а не просто говорять, - вони презентують, навчають, підтримують і продають понад 70 мовами, 24/7. Від простого AI Presenter на ваших слайдах до повністю інтерактивних чат-аватарів із керованою поведінкою - команди використовують Pitch Avatar, щоб автоматизувати онбординг і навчання, локалізувати контент, підтримувати клієнтів і закривати угоди.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI