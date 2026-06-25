AI-фабрики «з коробки»

25 июня 2026 г., 18:24

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Стрімке зростання попиту на AI-потужності стало несподіванкою, змусивши операторів дата-центрів шукати способи триразового збільшення місткості інфраструктури вже до 2030 року.





Проблема полягає в тому, що традиційні ЦОД фізично не готові до навантажень, які генерують сучасні прискорювачі. Коли щільність потужності на одну стійку сягає 227 кВт, а вимоги нових чипів подвоюються кожні півтора року, класичне повітряне охолодження стає марним. Ми опинилися в точці, де пряме рідинне охолодження чипів (direct-to-chip) перетворилося з екзотики на експлуатаційну необхідність. Але подібна трансформація неминуче веде до колосального ускладнення інженерної структури: замість звичних фальшпідлог ми отримуємо складні лабіринти трубопроводів, клапанів та датчиків, де будь-яка помилка при монтажі на місці призводить до тижнів простою та зриву термінів введення в експлуатацію.





Вихід із цього інфраструктурного хаосу Schneider Electric вбачає у переході до архітектури попередньо підготовлених інфраструктурних модулів (AI pods). Це готові блоки, що збираються в контрольованих заводських умовах, де точність з'єднань і якість з’єднань труб гарантуються промисловим стандартом, а не майстерністю монтажника на об'єкті. Такий підхід дозволяє скоротити час розгортання з місяців до лічених днів. Конструктивно такий блок являє собою посилену сталеву ферму, що тримає над стійками до 7 тонн обладнання - від силових шинопроводів до магістралей рідинного охолодження. Це радикальна зміна парадигми: все, що раніше намагалися сховати під підлогу, тепер виноситься в ідеально організовану надбудову, де кожен кабель та фітинг оптимізовано для роботи з високою напругою та екстремальними тепловими потоками.





Ситуація стає ще гострішою з появою нових архітектур від NVIDIA, таких як GB300 NVL 72 або Vera Rubin NVL72, та ще потужніших модифікацій, що готуються до випуску після базових версій, які вимагають специфічних референсних дизайнів інфраструктури. Оскільки AI-екосистема еволюціонує швидше, ніж будуються бетонні стіни дата-центрів, префаб-поди стають своєрідним «життєвим стандартом» для масштабування. Вони дозволяють операторам додавати мегавати потужності гнучкими блоками, не перепроєктовуючи весь об'єкт щоразу, коли на ринок виходить нове покоління прискорювачів. Це перехід від будівництва у класичному розумінні до концепції «AI-фабрики», де швидкість виходу на ринок є головним фактором окупності інвестицій. В умовах, коли 800 VDC архітектури та стійки потужністю 1 МВт вже не здаються фантастикою, готові модульні рішення стають єдиним способом забезпечити безперебійну роботу «заліза» наступного покоління.





Зрештою, AI pods - це не просто зручна «упаковка» для заліза, а фундамент для нової економіки обчислень, де складність систем управління живленням і охолодженням винесена за дужки процесу будівництва. Завдяки тісній інтеграції з розробниками чипів, такі рішення вже на стадії проєктування враховують нюанси гідравліки та електротехніки, які раніше вирішувалися постфактум. У світі, де першість на ринку AI визначається швидкістю отримання першого токена з нової стійки, попередньо інтегровані системи стають тим самим критичним компонентом, що перетворює амбітні плани на реальний прибуток, мінімізуючи ризики людського фактору та інженерних помилок.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI