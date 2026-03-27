ELKO Ukraine ексклюзивно запропонує серверні системи охолодження Arctic

27 марта 2026 г., 15:35

Компанія ELKO Ukraine інформує про отримання права на ексклюзивне постачання серверних і workstation-рішень охолодження Arctic в Україні. У фокусі – нова лінійка високопродуктивних систем рідинного охолодження для платформ AMD Ryzen Threadripper та Intel Xeon, створена для професійних робочих станцій, серверних сценаріїв, AI-серверів і систем із тривалими високими навантаженнями.

Для українських інтеграторів, корпоративних замовників і професійних користувачів це доступ до рішень, які закривають доволі вузький, але критично важливий сегмент – ефективне серверне охолодження для сучасних high-end платформ. Серверні СРО Arctic дають змогу стабільно охолоджувати потужні процесори під довготривалим навантаженням, знижувати ризики перегріву, утримувати робочі частоти та будувати надійні системи без компромісів у продуктивності.

Arctic – великий світовий виробник систем охолодження для ПК, який багато років спеціалізується на ефективних рішеннях для десктопних систем, а також робочих станцій і професійних платформ. У сегменті охолодження для робочих станцій та серверів Arctic робить ставку на спеціалізовані рішення під конкретні платформи, що особливо важливо для професійних систем із тривалим навантаженням. Саме тому їхні продукти цікаві не лише ентузіастам, а й системним інтеграторам, корпоративним клієнтам та всім, хто будує продуктивну інфраструктуру.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI