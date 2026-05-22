Megatrade - 30 років разом! 

Компанії Megatrade виповнилося 30 років - це історія розвитку разом із партнерами, світовими виробниками та сильною командою професіоналів.



Сьогодні Megatrade - один із найбільших українських проєктних дистриб’юторів рішень для ІТ-інфраструктури та поліграфії.



Компанія забезпечує комплексне постачання та всебічну технічну підтримку обладнання понад 40 світових виробників на всіх етапах реалізації проєктів, а також надає послуги ремонту та сервісу для широкого спектра обладнання. Megatrade має представництва в Азербайджані, Литві та Молдові.



Основні продуктові напрями Megatrade:



проєктні IT-рішення;

системи безпеки;

рішення з енергонезалежності;

рішення для поліграфії;

сервісний центр.



Мегатрейд є офіційним дистриб’ютором в Україні провідних світових виробників: Acronis, AEM, Asustor, Aten, Cisco, Conteg, Delta, Elinta Charge, EnGenius Networks, Es-te, Grafcut, Grafisk Maskinfabrik, Hewlett Packard Enterprise, HPE Aruba Networking, Hirsch, IDentyTech, IEETeK, Iecho, Image Access, Lande, Lemorau, Milesight, MLV, Mohr, Morgana, NetApp, Norden Communication, NVent Schroff, Panduit, Pentax, Planet, Plockmatic Group, Radware, Ricoh, Ruckus Wireless, Ruijie, SCATI, Simon, Tauler, Uchida, Valiani, Vivid, Xeikon.



«Дякуємо нашим партнерам, вендорам та команді за довіру, професіоналізм і спільний шлях розвитку. Разом рухаємось уперед, продовжуючи об’єднувати кращих», зазначили у Megatrade.

