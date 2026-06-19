Cisco Live! 2026: ера автономних агентів та кремнієвий суперцикл

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Щорічна конференція Cisco, що проходила з 31 травня по 4 червня, цього року принесла не лише концепції, а й конкретику: нові чипи, відкриті фреймворки безпеки, платформу управління інфраструктурою на базі АІ-агентів та багато іншого. Центральна тема цьогорічної конференції - автономні цифрові співробітники, фізичний АІ у виробництві й ритейлі та питання, чи витримає поточна інфраструктура те навантаження, яке все це створить.

CEO Cisco Чак Роббінс (Chuck Robbins) та виконавчий віцепрезидент і директор з продуктів Джіту Пател (Jeetu Patel) на головній сесії заходу говорили про те, як змінюється ландшафт корпоративних рішень.

Чак Роббінс

Виступ Роббінса почався не з анонсів, а з екскурсу в історію. Сорок із лишком років тому двоє стенфордських професорів побудували перший роутер AGS, щоб з'єднати розрізнені мережі. Саме з цього прагнення об'єднати розрізнені системи і народилася компанія Cisco. Спираючись на цю історію, доповідач кілька разів повторив головну тезу виступу: «The network is more powerful than the node» («Мережа потужніша за вузол»). Він резюмував, що сьогоднішні GPU, моделі, застосунки та автономні агенти - це все лише окремі вузли, які стають по-справжньому потужними лише тоді, коли їх об'єднує та синхронізує надійна мережа.

Роббінс не уникав складного контексту. Він охарактеризував зовнішнє середовище як «хаотичне»: геополітична нестабільність, інфляційний тиск, технологічні зміни такі швидкі, що нова модель може вийти, поки ви сидите на конференції. Попри все це, Роббінс нагадав: так само виглядав старт інтернету - тоді скептики казали, що серйозний корпоративний IBM-трафік ніколи не піде через «той маленький мережевий проєкт, який ви будуєте». Але засновники Cisco тоді відповіли, що їм байдуже на IBM-трафік (SNA), бо вони маршрутизують IP - і цей підхід повністю змінив світ, а скептики програли. Сьогодні прогнозується стрімке потроєння АІ-трафіку в мережах протягом наступних трьох років, і понад 90% організацій визнають необхідність модернізації мережевої інфраструктури вже зараз.

Чак Роббінс приділив окрему увагу темі цифрового суверенітету. Уряди та корпорації - особливо в Європі - все частіше вимагають АІ-інфраструктуру з повним контролем над даними, моделями та ресурсами у межах власних юрисдикцій. «Суверенітет даних, суверенітет АІ, суверенітет хмарних сервісів - кожна країна визначає це по-своєму, але всі вимагають», - відзначил доповідач. Cisco відповідає розробкою локальної ізольованої АІ-інфраструктури з ліцензуванням на основі довіри (Trust-Based Licensing). Серед анонсів - Cisco IQ, інструмент оцінки стану інфраструктури та готовності до переходу на АІ: за кілька тижнів після запуска ним скористалися вже понад 1700 клієнтів, причому більшість підключилися самостійно.

Джіту Пател

Детальну технічну презентацію нового покоління фірмових чипів Cisco Silicon One провів Джіту Пател - він продемонстрував наживо нові кристали. Слід зазначити, що рішення про інвестиції у власний кремній компанія прийняла понад 10 років тому.

Представлений Silicon One G300 - флагманський чип для побудови найпотужніших АІ-фабрик і кластеризації графічних процесорів усередині датацентру. Він забезпечує революційні 51,2 терабіти Ethernet-комутації на базі передового техпроцесу. Ключова інновація - повністю розділюваний накристальний буфер пам'яті на 256 МБ, який у рази краще поглинає лавиноподібний АІ-трафік і запобігає простою вартісних GPU. Завдяки апаратній технології Intelligent Collective Networking, чип реагує на збої лінків на апаратному рівні, забезпечуючи скорочення часу навчання великих моделей до 20%. Чип задіяний у нових комутаційних системах Cisco та дозволяє збирати масштабні кластери до 128 000 GPU. Завдяки підтримці рідинного охолодження енергоефективність платформи зросла майже на 70%. Постачаються рішення як для корпоративного сегменту, так і для масштабів гіперскейлерів.

Пател назвав G300 «найбільш передовим, найпотужнішим комутаційним кремнієм, який коли-небудь бачив світ».

Кристал Silicon One P200 вирішує іншу задачу - об'єднати датацентри, розташовані на великій відстані (WAN), в єдину логічну обчислювальну систему. Ключова його характеристика - надглибока буферизація: чип утримує пакети в пам'яті так, що навіть при затримках на великих відстанях не потрібно перезапускати тренувальні цикли AI-моделей. Пател при цьому пожартував, що цей чип може утримувати пакети в пам'яті довше, ніж триває увага підлітка («longer than a teenager's attention span»). Пропускна здатність чипа становить 19,2 терабіт/с.

Cisco бачить майбутнє АІ-інфраструктури не у вертикальному нарощуванні одного мегадатацентру, а в горизонтальному об'єднанні кількох - саме P200 і є кроком у цьому напрямку.

Щоб остаточно оптимізувати міжкластерні з'єднання, Cisco представила передові оптичні рішення: модулі pluggable optics на 1,6 Тб/с та енергоефективну лінійну оптику 800G для побудови швидкісних фотонних трактів.

Крім того, було заявлено, що стратегічне партнерство з NVIDIA охоплює повну інтеграцію комутаторів Cisco в архітектуру NVIDIA Spectrum-X та спільну Secure AI Factory - еталонну архітектуру для захищених АІ-кластерів. Пател назвав конкретний масштаб ринку: поточний бум зведення датацентрів - це 4–5 трлн дол. капіталовкладень. Підсумовуючи анонси нових чипів, він сформулював філософію компанії: будь-який крок автономного агента - це водночас задача з маршрутизації, питання безпеки й подія для телеметрії. Маючи вертикально інтегрований стек технологій, Cisco заявляє про готовність контролювати кожен із цих етапів.

Далі Пател перейшов від стратегії до конкретних цифр. Мережева інфраструктура, яку корпоративний світ будував десятиліттями, оптимізована під людський патерн споживання: людина читає, думає, робить паузи, спить. Автономні АІ-агенти позбавлені цих обмежень - вони працюють цілодобово, взаємодіють через API на машинній швидкості та приймають рішення за мілісекунди. За даними телеметрії, один автономний агент генерує в рази більше мережевого трафіку, ніж людина при аналогічних задачах. Замість лінійних запитів «клієнт–сервер» (North-South) виникає щільна горизонтальна матриця взаємодій між агентами (East-West). Нічного затишшя більше немає. Лаконічно це було сформувано так: «Humans click, but agents swarm» - там, де людина робить один клік і чекає, автономні АІ-агенти атакують мережу цілими роями запитів.

Пател описав нову категорію, що з'являється вже зараз: desk-side computing - коли локальні пристрої запускають сотні агентів для конкретного співробітника. При десятках тисяч таких пристроїв в організації йдеться про мільярди агентів у взаємодії. АІ-навантаження виходить за межі датацентрів в офісні мережі.

Cisco відреагувала найбільшим оновленням корпоративних і філіальних мереж у своїй історії - весь портфель (комутатори, маршрутизатори, міжмережеві екрани, бездротові точки доступу) адаптується під нові реалії. Флагман оновлення - серія Cisco Catalyst, спроєктована під агентні навантаження. Весь портфель рішень для офісів і філій вже готовий до впровадження квантово-стійкого шифшування (Quantum-Resistant Encryption).

Чак Роббінс та Браян Ніккол

«Ми стоїмо на порозі найбільшого суперциклу оновлення мереж за всю корпоративну історію. Організації, які розгорнуть тисячі автономних агентів на застарілій інфраструктурі, зіткнуться з миттєвим колапсом продуктивності», - заявив Пател.

Значну частину виступів Роббінс і Пател присвятили аналізу нової реальності, яку принесло стрімке розгортання передових моделей штучного інтелекту нового покоління, зокрема від компанії Anthropic. Поява таких надпотужних систем - це умовна точка неповернення: якісний стрибок у можливостях АІ, який повністю перекроїв уявлення про швидкість, масштаб та витонченість як автоматизації, так і сучасних кіберзагроз.

Роббінс відверто зізнався: як голова Business Roundtable - асоціації, що об'єднує понад 200 керівників найбільших корпорацій США, - він бачить, що після останніх релізів моделей телефон буквально розривається від дзвінків. Керівники світових гігантів мають однакові запитання: як тепер перебудувати бізнес-процеси, як захистити дані й де знайти баланс між стрімким упровадженням АІ та збереженням контролю. Пател своєю чергою нагадав відомий в індустрії афоризм: «Ці моделі сьогодні є найгіршими з усіх, які ми коли-небудь побачимо в майбутньому». Тобто технології ставатимуть лише потужнішими, а отже, вимоги до безпеки зростатимуть експоненціально.

Власний досвід Cisco це лише підтверджує: компанія вже задіяла передові LLM для масштабного аудиту безпеки, просканувавши 1,8 мільярда рядків свого вихідного коду на 25 мовах програмування. АІ впорався із цим завданням за вісім тижнів - робота, яка у звичайному режимі забрала б близько восьми років. За словами Патела, під час перевірки АІ знайшов справжні «артефакти» - шматки коду, які стояли недоторканими ще з 1994 року. Результатом цього цифрового прибирання став великий пакет безпекових патчів, випущений компанією.

Джіту Пател назвав конкретний наслідок: від публічного оголошення вразливості до готового робочого експлойта тепер минають хвилини або секунди, тоді як раніше на це йшли тижні. Тому безпека має бути вбудована в мережу, а не додана поверх.

Cisco анонсувала перехід від Access Control до Action Control: в епоху агентів перевіряти особистість на вхідному шлюзі вже недостатньо - потрібно ідентифікувати кожного агента, авторизувати кожну його дію та адаптуватися до ризиків у реальному часі. Спікер описав тривимірну модель безпеки. Перший вимір - ізолювати самих агентів від зовнішніх загроз (ін'єкцій у запити чи отруєння даних). Другий - убезпечити корпоративні системи від непередбачуваних дій АІ (виявляючи відхилення в його поведінці). І третій - реагувати на будь-які інциденти на машинній швидкості. Свою думку він також проілюстрував порівнянням: автономні агенти сьогодні схожі на підлітків - вони неймовірно розумні, але геть не усвідомлюють фінансових чи безпекових наслідків своїх дій.

Для реалізації цієї моделі захисту Cisco представила кілька інструментів. AI Defense захищає самі АІ-моделі й агентів: адаптивне тестування, захисні обмеження, підтримка провідних агентних платформ від Anthropic та OpenAI. Також анонсовано Defense Claw - відкритий фреймворк для сканування MCP-серверов (Model Context Protocol) та агентських навичок, який інтегрується з Claude Code, OpenAI та Splunk. Ці інструменти базуються на спільних безпекових ініціативах з Anthropic для створення відкритих специфікацій і фреймворків.

Окремо анонсовано Live Protect - захист між плановими оновленнями безпеки, та Hybrid Mesh Firewall, що розподіляє точки контролю по всій мережі з розрахунку, що зловмисник вже всередині. Cisco також оголосила про придбання компаній у сфері ідентифікації так званих нелюдських суб'єктів (Non-Human Identity), щоб кожна машина, сервіс та автономний агент в організації отримали верифіковану ідентичність.

Концепцію Agentic SOC Пател описав як відповідь на структурну нестачу кадрів: щороку у світі залишаються незаповненими мільйони вакансій у кібербезпеці, тому агенти, що автономно аналізують кожен алерт, стають критичною необхідністю.

Головним програмним анонсом заходу стала платформа Cisco Cloud Control - єдина консоль управління для всієї екосистеми: від комутаторів і фаєрволів до датацентрів, хмар та AI-агентів. Джіту Пател назвав це «Agentic Ops» - підходом, де частина операційних процесів делегується АІ-агентам під контролем людини.

Три ключові характеристики платформи: єдина точка входу для всіх продуктів, міждоменна діагностика та простий інтерфейс. Замість командного рядка і скриптів адміністратор формулює завдання звичайною мовою - система транслює її в технічні інструкції для конкретного обладнання.

Жива демонстрація, яку провів Ді-Джей Сампат (DJ Sampath), віцепрезидент з АІ-платформ у Cisco, наочно ілюструвала можливості нової системи на двох практичних сценаріях.

У першому випадку на запит природною мовою «чому телефон Чака не підключається до Wi-Fi?» автономний агент самостійно проаналізував весь тракт - від точки доступу через контролер до міжмережевого екрана. АІ з'ясував, що проблема криється не в бездротовому покритті, а у збої VPN-тунелю. Така міждоменна діагностика, яка зазвичай вимагає годин ручної роботи різних команд, завершилася за лічені хвилини.

Другий сценарій продемонстрував автоматизацію розгортання інфраструктури: після простого текстового розпорядження об'єднати датацентр з офісним сегментом і встановити між ними фаєрвол, агент за кілька хвилин самостійно налаштував і підняв повну топологію мережі - задачу, виконання якої в ручному режимі раніше тривало тижнями.

В основу платформи інтегровано моделі від OpenAI, причому під час виступу на екрані показали спеціальне відеозвернення Грега Брокмана (Greg Brockman) з OpenAI. Cisco також розробила власні спеціалізовані моделі: Deep Network Model для мережевих завдань, Foundation Security Model для безпеки та модель для часових даних.

Паралельно розгортається Cisco Data Fabric - єдина платформа даних на базі Splunk для кореляції телеметрії з мереж, безпеки та застосунків. Це основа для Agentic SOC, моніторингу та AI FinOps. Cisco також інтегрує рішення від придбаної компанії Galileo, що розробляє інструменти спостережуваності та оцінки АІ для мультиагентних систем. Сама Galileo стає ядром оцінки поведінки автономних агентів у реальному часі.

Щоб показати, що агентний АІ стосується не лише дата-центрів, Чак Роббінс запросив на сцену CEO Starbucks Браяна Ніккола (Brian Niccol). Розмова відбулась у форматі живого інтерв'ю.

Ніккол описав конкретні приклади: автономні системи аналізують погоду, міські події та тренди і планують поставки з точністю до одиниць. Алгоритми динамічного планування коригують зміни персоналу під прогнозовані піки. АІ за стійкою впорядковує черговість складних персоналізованих замовлень.

Ді-Джей Сампат

Набагато цікавішою виявилася управлінська частина виступу, де Браян Ніккол поділився досвідом синхронізації величезної команди. Він пояснив, як об'єднати сотні тисяч співробітників по всьому світу навколо однієї лаконічної ідеї: «Назад до витоків Starbucks» (Back to Starbucks). За словами виступаючого, люди не надихаються багатосторінковими стратегічними документами - їм потрібен чіткий, живий образ. Цей простий слоган миттєво повернув усім розуміння головної мети: фокуса на кавовому ремеслі та щирому людському спілкуванні з клієнтом. Щодо нових потужних АІ-моделей Ніккол відповів прямо: Starbucks активно працює з усіма провідними АІ-компаніями - Anthropic, OpenAI, Google та іншими - але баланс між швидкістю впровадження і контролем ризиків залишається постійною напругою без готових відповідей. Роббінс підтримав його тезою про те, що прийняти рішення і швидко скоригувати його на практиці - набагато краще, ніж застрягти у бездіяльності.

Завершальна частина головної доповіді була присвячена токеноміці - темі, якої ще рік тому не існувало у корпоративних бюджетах. В агентному АІ кожна операція коштує реальних грошей у токенах - і ці витрати можуть зростати нелінійно.

Потім Пател запросив на сцену Роберта Оппа (Robert Opp), Головного директора з цифрових технологій Програми розвитку ООН (UNDP), яка вже тестує нове рішення Cloud Control на практиці. Гість навів приголомшливу фінансову арифметику: утримання та навчання AI-агентів для працівника може коштувати близько 200 дол. на тиждень - тобто приблизно 10 тис. дол. на рік. «Якщо масштабувати це на велику організацію штатом у 40 000 людей, підсумкова сума витрат сягне від 400 до 900 мільйонів доларів. Такого рядка витрат просто ніколи не існувало в жодному корпоративному чи організаційному бюджеті», - наголосив представник UNDP.

Джіту Пател та Роберт Опп також попередили про головний прихований ризик нової ери: якщо автономний агент через помилку піде «не туди» і почне діяти без контролю, він здатний самотужки випалити річний ліміт токенів організації всього за один тиждень. Саме тому, як зазначив Пател, критично важливо мати інструменти на кшталт Cloud Control та системи AI FinOps на базі Galileo та Splunk: вони дозволяють здійснювати квотування токенів за департаментами, відстежувати витрати кожного агента в реальному часі та маршрутизувати прості завдання на дешевші моделі, залишаючи дорогі хмарні ресурси лише для складних обчислень.

На завершення Чак Роббінс окреслив наступний технологічний цикл - квантові обчислення. Cisco інвестує у цей напрям уже багато років і розробляє дослідницькі прототипи Universal Quantum Switch. Роббінс особливо акцентував на потенціалі поєднання квантових обчислень і АІ для розв'язання глобальних викликів, зокрема пошуку ліків від важких захворювань. «Коли це стане важливим для вашої організації, ми хочемо бути поруч із вами», - підсумував Роббінс.

Cisco Live! 2026 дав доволі чіткі сигнали ринку та окреслив ключові напрямки розвитку компанії.

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