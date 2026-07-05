ASUS представляє в Україні оновлений двоекраний Zenbook DUO

+11

голос Tweet

Українське представництво ASUS провело онлайнову презентацію ноутбука Zenbook DUO (UX8407), оснащеного двома 14-дюймовими 3K-дисплеями ASUS Lumina Pro OLED.

З новинкою аудиторію ознайомив Іван Омельченко, PR-менеджер київського офісу ASUS. Він нагадав, що виробник став першим, хто ще 2019 року впровадив у ноутбуки технологію двох екранів. А в 2024 році ASUS вперше застосовувала у моделі Zenbook DUO дві повноцінні 14-дюймові OLED-панелі. Тепер на ринок виходить оновлена ​​версія цього лептопу.

Доповідач зазначив, що створений для професіоналів і творців контенту, які не йдуть на компроміси щодо швидкодії, Zenbook DUO отримав надміцний корпус із високотехнологічного матеріалу Ceraluminum, який поєднує безпрецедентну довговічність із дивовижною легкістю. Завдяки флагманському процесору Intel Core Ultra 9 Series 3 та двом акумуляторам загальною ємністю 99 Вт·год, цей ноутбук забезпечує тривалий час автономної роботи та продуктивність рівня настільного комп’ютера, даруючи повну свободу для творчості й роботи будь-де.

Іван Омельченко продемонстрував новий Zenbook DUO (UX8407)

Компактний Zenbook DUO оснащено двома 14-дюймовими 3K-дисплеями ASUS Lumina Pro OLED із тонкою рамкою, які відтворюють реалістичне зображення з бездоганною яскравістю та контрастністю. Інноваційна конструкція шарніра дозволяє розгортати пристрій на 180°, мінімізуючи зазор між екранами, а сучасна аудіосистема з шістьма динаміками перетворює ноутбук на потужний мультимедійний центр. Завдяки оновленому програмному забезпеченню ScreenXpert та магнітному кріпленню клавіатури MagLatch робота на двох дисплеях стає максимально комфортною та ефективною – і все це в корпусі, який став на 5% компактнішим за попереднє покоління.

Довговічність і мобільність – основа концепції Zenbook DUO 2026 року. Кожен елемент пристрою оптимізовано для активного використання в дорозі та динамічних робочих процесів. Корпус із фірмового матеріалу Ceraluminum поєднує міцність із легкістю, а інноваційний прихований шарнір разом із вбудованою підставкою гарантують стабільне положення ноутбука в будь-якому режимі.

Повнорозмірна Bluetooth-клавіатура отримала додаткове підсилення рамки та друкованої плати для тривалої експлуатації. Вона фіксується між OLED-панелями, забезпечуючи захист екранів під час транспортування. Це стало можливим завдяки магнітній системі MagLatch із підпружиненими контактами, що робить стикування миттєвим і стабільним для плавного переходу між робочими просторами.

Продуктивність і витривалість поєднуються в інтелектуальній архітектурі живлення Zenbook DUO. Оснащений ємним подвійним акумулятором на 99 Вт·год, він забезпечує тривалу роботу під час інтенсивних навантажень. Процесор нового покоління Intel Core Ultra X9 Series 3 забезпечує значний приріст обчислювальної та графічної потужності, досягаючи до 180 TOPS продуктивності в завданнях AI.

Удосконалена система охолодження підтримує оптимальну температуру компонентів за будь-яких умов. Вона отримала великі 97-лопатеві вентилятори та фрезеровані на ЧПК-верстатах отвори, загальна площа яких зросла втричі. Це дозволило підняти максимальний ліміт потужності (TDP) до 45 Вт. При цьому ноутбук демонструє стабільність в умовах високих навантажень, зберігаючи тишу.

Модель Zenbook DUO (UX8407) з’явиться у продажу в Україні наприкінці червня за ціною 179999 грн (конфігурація з процесором Intel Core Ultra 9 386H, 32 ГБ пам’яті та SSD на 2 ТБ)

Zenbook DUO виводить роботу з кількома дисплеями на новий рівень, поєднуючи два екрани в єдиний монолітний робочий простір. Ставши на 5% компактнішим за попередника, ноутбук оснащений новітніми 14-дюймовими панелями ASUS Lumina Pro OLED формату 3K та пропонує вдосконалений комфорт взаємодії. Завдяки зменшенню проміжку між дисплеями на 70%, межа між ними стала практично невловною для ока. Обидва екрани сертифіковані за стандартом Dolby Vision, мають пікову яскравість до 1000 кд/м², адаптивну частоту оновлення (VRR) 48–144 Гц та антивідблискове покриття для чіткості HDR-контенту.

Інтелектуальні функції додатково підвищують комфорт взаємодії: фірмова утиліта ScreenXpert автоматично розпізнає, коли кришка ноутбука розкрита на кут понад 175°, та активує інструменти для демонстрації екрана й створення анотацій, спрощуючи командну роботу. Як результат, простір для перегляду та творчості візуально виходить далеко за межі фізичних габаритів пристрою.

Оновлена аудіосистема Dolby Atmos тепер складається з шести динаміків для об’ємного й потужного звучання. У ній використовуються двомембранні низькочастотні динаміки та фронтальні твітери, приховані в механізмі шарніра.

ASUS Zenbook DUO (UX8407) з’явиться у продажу в Україні наприкінці червня; він вже доступний для передзамовлення в офіційному онлайн-магазині ASUS Україна за ціною 179999 грн (конфігурація з процесором Intel Core Ultra 9 386H, 32 ГБ пам’яті та SSD на 2 ТБ). Кожен покупець, який оформить передзамовлення на ноутбук, отримає в подарунок геймерську гарнітуру TUF Gaming H3.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI