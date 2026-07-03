SoftBank створює окрему компанію в сегменті neocloud

3 июля 2026 г., 19:17

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Японський технологічний конгломерат SoftBank Group та його телекомунікаційний підрозділ офіційно оголосили про створення спільного підприємства SB Neo для виходу на ринок neocloud у Сполучених Штатах.





Як повідомляється, нову юридичну особу зареєструють у США вже цього місяця. Розподіл часток в акціонерному капіталі складе 51% для SoftBank Corp. та 49% для SoftBank Group Corp., що дозволить включити підприємство у структуру консолідованих дочірніх компаній телекомунікаційного крила холдингу.





Запуск комерційних послуг із надання доступу до графічних процесорів (GPU) та спеціалізованих АІ-прискорювачів для великих американських підприємств і гіперскейлерів заплановано на фінансовий рік, який завершиться 31 березня 2028 року.





Суть бізнес-моделі neocloud полягає у фокусному наданні в оренду обчислювальних ресурсів, необхідних для навчання та інференсу масштабних АІ-моделей, що є альтернативою традиційним універсальним хмарним платформам. Головною конкурентною перевагою SB Neo стане використання масштабної енергетичної та АІ-інфраструктури SoftBank Group, яка зараз перебуває на стадії розробки та розгортання. За даними видання Japan Times, довгостроковий план передбачає вихід на загальну потужність АІ-обчислень у 10 ГВт до 2030 року. Глава SoftBank Corp. Дзюніті Міякава (Junichi Miyakawa) зазначив, що ключовою перевагою компанії є здатність гарантовано забезпечити свої дата-центри джерелами енергії від газових електростанцій, паралельно готуючи будівництво гігаватних АІ-дата-центрів у Японії. Завдяки цій стратегії SoftBank розраховує збільшити свій щорічний операційний прибуток до 18,5–25 млрд дол.





У технологічну основу американського проєкту ляже досвід експлуатації GPU-хмари в Японії, де SoftBank Corp. з травня 2026 року тестує бета-версію сервісу на базі власного програмного стеку Infrinia AI Cloud OS, що підтримує Kubernetes-as-a-service у багатокористувацьких середовищах та інференс для великих мовних моделей. Водночас аналітики консалтингової компанії McKinsey & Co. попереджають про крихкість поточної моделі neocloud через високу комодизацію ринку та слабку диференціацію обладнання. На американському ринку SB Neo зіткнеться з жорсткою конкуренцією з боку як профільних гравців рівня CoreWeave, так і хмарних лідерів в особі Amazon Web Services, Microsoft, Google Cloud та Meta. Проте потенційним опорним клієнтом для нової компанії вважається розробник ChatGPT - компанія OpenAI, у яку SoftBank раніше інвестував близько 65 млрд дол. Голова SoftBank Group Масайоші Сон (Masayoshi Son) запевнив, що спільні зусилля корпорації дозволять розгорнути АІ-інфраструктуру світового класу та стати рушієм глобальної технологічної революції.





Створення компанії SB Neo відображає фундаментальну зміну інвестиційної стратегії Масайоші Сона, який трансформує SoftBank з класичного венчурного фонду на найбільшого інфраструктурного оператора епохи штучного інтелекту. Усвідомлюючи, що дефіцит обчислювальних потужностей та електроенергії є головним стримуючим фактором для розвитку АІ-індустрії у США, SoftBank робить ставку не просто на закупівлю дефіцитних чіпів Nvidia, а на створення вертикально інтегрованої системи, де генерація енергії з газових платформ напряму живить гігаватні дата-центри. Спроба розгорнути інфраструктуру масштабом 10 ГВт є безпрецедентною для приватного сектору і свідчить про намір компанії стати ключовою опорною мережею для американських технологічних гігантів.





Вхід SoftBank на ринок neocloud відбувається в момент його серйозної структурної трансформації, коли більшість операторів зміщують фокус із капіталомісткого навчання великих моделей на операційне забезпечення поточних запитів користувачів (інференс). Оцінки аналітиків McKinsey щодо фінансової вразливості цієї бізнес-моделі є абсолютно виправданими для дрібних гравців, які перепродають хмарний час із мінімальною маржою. Проте SoftBank має унікальний важіль впливу у вигляді інвестицій в OpenAI. Наявність такого ready-made клієнта гарантує SB Neo стабільне завантаження серверних потужностей із перших днів роботи, нівелюючи ризики високої конкуренції з боку Amazon чи Microsoft.





Рішення будувати бізнес-модель на базі власного програмного стеку Infrinia AI Cloud OS показує, що японська корпорація прагне уникнути пастки чистої перепродажі «заліза». Створення власного софтверного шару для оптимізації роботи з великими мовними моделями та мультиорендними контейнерами Kubernetes дозволить SB Neo запропонувати клієнтам вищий рівень ефективності використання GPU, ніж у звичайних інфраструктурних конкурентів. Зважаючи на колосальні фінансові ресурси та агресивний підхід Масайоші Сона до масштабування бізнесу, вихід SB Neo на ринок США здатний суттєво перерозподілити баланс сил у хмарній індустрії та прискорити комерціалізацію генеративного штучного інтелекту корпоративного рівня.

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