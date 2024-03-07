AMD виводить на ринок FPGA Spartan UltraScale+

7 марта 2024 г., 11:25

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Компанія AMD анонсувала сімейство FPGA Spartan UltraScale+, новітнє доповнення до своїх оптимізованих за вартістю FPGA та адаптивних SoC.



Сімейство пропонує до 572 входів/виходів і підтримує напругу до 3,3 В, забезпечуючи можливість під'єднання до будь-якої мережі для застосунків із прикордонними датчиками та керуванням.



Новинка базується на 16-нм техпроцесі та підтримує широкий спектр упакування, починаючи від 10x10 мм, забезпечуючи високу щільність вводу/виводу при ультракомпактних розмірах.



За попередніми оцінками, сімейство забезпечує зниження енергоспоживання на 30% порівняно з 28-нм сімейством Artix 7 завдяки 16-нм технології FinFET і розширеним можливостям підключення.



Це перші FPGA AMD UltraScale+ з посиленим контролером пам'яті LPDDR5 і підтримкою PCIe Gen4 x8, що забезпечують енергоефективність і перспективні можливості для замовників.



Функції безпеки новинки включають:



Підтримка постквантової криптографії з алгоритмами, схваленими NIST, забезпечує сучасний захист від кібератак і загроз, що розвиваються. Функція фізичного розблокування забезпечує кожному пристрою унікальний відбиток пальця для додаткового захисту.



Підтримка ключів PPK/SPK допомагає керувати застарілими або скомпрометованими ключами безпеки, а диференціальний аналіз потужності допомагає захиститися від атак по побічних каналах. Пристрої забезпечують постійний захист від несанкціонованого розкриття для додаткового захисту від несанкціонованого використання.



Покращена продуктивність при одноразових подіях розладу допомагає швидко і безпечно конфігурувати пристрої, підвищуючи їх надійність.



Усі FPGA та адаптивні SoC компанії AMD підтримуються пакетом Vivado Design Suite та уніфікованою програмною платформою Vitis, що дає змогу розробникам апаратного та програмного забезпечення використовувати переваги продуктивності цих інструментів і ІС, що входять до їхнього складу, через єдину кабіну дизайнера на всіх етапах проєктування та верифікації.



Очікується, що зразки та оцінювальні комплекти сімейства Spartan UltraScale+ FPGA з'являться в першій половині 2025 року.



Документація вже доступна, а підтримка інструментів почнеться в пакеті AMD Vivado Design Suite у четвертому кварталі 2024 року.

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