RTX Spark - перший чип NVIDIA для ноутбуків під Windows

1 июня 2026 г., 17:25

Компанія NVIDIA анонсувала новий суперчип NVIDIA RTX Spark. Розробка покликана перетворити звичайні Windows-ПК із простого інструменту на повноцінного цифрового «напарника», здатного локально запускати автономних AI-агентів та передові нейромережі.



Зазначено, суперчип об'єднав у собі 30 років інновацій компанії - від архітектур CUDA та набору технологій RTX до алгоритмів DLSS та штучного інтелекту TensorRT. Завдяки високій енергоефективності платформа з'явиться в ультратонких ноутбуках із зарядом акумулятора на весь день, а також у компактних настільних міні-ПК.



«ПК народжується заново, - заявив Дженсен Хуанг (Jensen Huang), засновник і генеральний директор NVIDIA. - Протягом сорока років ви запускали додатки мишкою або клавіатурою. З RTX Spark та Microsoft Windows ви просто просите - і комп'ютер робить усе сам. Новинка об'єднує CUDA, RTX та нашу AI-платформу в одному суперчипі. Локальні агенти, топові моделі, творчі процеси та ігри з трасуванням променів - усе це тепер доступно на звичайному ноутбуці».



Конструктивно RTX Spark є потужною гібридною системою та має AI-прискорювач класу NVIDIA Blackwell RTX із 6144 ядрами CUDA та тензорними ядрами 5-го покоління (з підтримкою надшвидких обчислень FP4), а також 20-ядерний процесор NVIDIA Grace.



Компоненти об'єднані фірмовою шиною NVIDIA NVLink-C2C, а обсяг загальної уніфікованої пам'яті системи сягає 128 ГБ. Сумарна обчислювальна потужність AI становить 1 PETAFLOP.



Повідомляється, що у розробці процесора брала участь MediaTek.



Хоча популярність відкритих AI-агентів (як-от OpenClaw та Hermes Agent) стрімко зростає, їхнє масове впровадження стримувалося ризиками конфіденційності при надсиланні даних у хмару. NVIDIA та Microsoft розв'язали цю проблему на рівні заліза та операційної системи.



Спільна архітектура базується на нових захисних механізмах ядра Windows та відкритому середовищі виконання NVIDIA OpenShell. Це рішення створює ізольоване середовище для AI-агентів, де користувач може чітко обмежити права доступу AI до файлів. Крім того, OpenShell автоматично визначає, які запити можна обробити локально на ноутбуці, а під час надсилання складних завдань у хмару - маскує та шифрує персональні дані користувача.



Цей захисний шар вже інтегрують у свої Windows-додатки розробники з OpenClaw Foundation та Nous Research. AI-помічники зможуть автономно кодувати плагіни, створювати контент та здійснювати смисловий пошук по локальних файлах користувача. Надалі Microsoft планує інтегрувати AI-агентів безпосередньо в панель завдань Windows.



«Наше завдання - надати безлімітний штучний інтелект у кожен дім і на кожен робочий стіл під керуванням Windows. І суперчип RTX Spark є справжнім проривом на шляху до цієї мети», - наголосив Сатья Наделла (Satya Nadella), голова та генеральний директор Microsoft.



Платформа RTX Spark пропонує безпрецедентні можливості для творців контенту та геймерів, яки охоплюють рендеринг гігантських 3D-сцен об'ємом до 90 ГБ (завдяки технологіям OptiX та DLSS); монтаж та декодування важкого відео формату 12K 4:2:2; локальний запуск великих мовних моделей на 120 млрд параметрів із контекстним вікном в 1 млн токенів; геймінг у роздільній здатності 1440p із частотою понад 100 FPS у сучасних AAA-іграх із трасуванням променів.



Спеціально під реліз RTX Spark компанія впроваджує технологію DLSS 4.5 Ray Reconstruction (з'явиться в Blender 5.3 та десятках ігор) та генерацію кадрів RTX Video 4x для нейромереж типу ComfyUI. Платформу вже підтримали понад 100 провідних розробників софту та ігор, включаючи Adobe, Blackmagic Design, Capcom, Epic Games, Riot Games та XBOX.



NVIDIA та Adobe повністю переробили архітектуру програм Premiere Pro та Photoshop під новий чіп. Функції на базі штучного інтелекту Adobe Firefly (як-от «Генеративне розширення» чи «Генеративна заливка») працюватимуть на RTX Spark у 2 рази швидше. Новий відеопайплайн Premiere Pro отримав прямий доступ до уніфікованої пам'яті та Blackwell GPU, забезпечуючи корекцію кольору та рендеринг складних таймлайнів у реальному часі.



Ноутбуки на базі RTX Spark матимуть преміальні корпуси з фрезованого алюмінію товщиною від 14 мм та вагою близько 1,3 кг. Пристрої оснащуватимуться чіткими та яскравими тандемними OLED-дисплеями з підтримкою технології плавної картинки NVIDIA G-SYNC.



Провідні світові виробники комп'ютерів уже підтвердили випуск своїх пристроїв на базі нового чипу. Так Dell інтегрує чіп у флагманський ноутбук XPS 16 Creator Edition з великим обсягом пам'яті. HP готує ультратонку серію HP OmniBook. Microsoft представить преміальний ноутбук Surface Laptop Ultra для інженерів та розробників. Свої унікальні лінійки ноутбуків та міні-ПК також розробляють ASUS, Lenovo, MSI, Acer та GIGABYTE.



Перші комерційні пристрої на базі NVIDIA RTX Spark надійдуть у продаж восени поточного року.

