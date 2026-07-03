Загальний внесок Італії на проєкти з кібербезпеки в Україні сягне 2 млн євро

3 июля 2026 г., 10:25

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Італія з 1 липня на пів року стала лідером Талліннського механізму, змінюючи у цій ролі Велику Британію. У 2026 році країна спрямує 1 млн євро на проєкти з кібербезпеки в Україні. Таким чином, загальний внесок Італії в межах ініціативи Талліннського механізму сягне 2 млн євро.

Протягом свого головування Італія планує поглибити співпрацю з Україною у цифровій сфері. Серед пріоритетів – посилення кіберзахисту державних органів на національному та регіональному рівнях, розширення участі приватного сектору, удосконалення управління проєктами з посилення кіберстійкості, розвиток міжвідомчої співпраці та сприяння розширенню кола учасників механізму.

У межах Талліннського механізму Італія вже профінансувала два проєкти з посилення кібербезпеки в Тернопільській області на загальну суму майже 900 тис. євро. Перший проєкт передбачає модернізацію мережевої та серверної інфраструктури. Другий – створення захищеної мережі з використанням автоматизованих інструментів безпеки. Ще один проєкт за підтримки Італії буде реалізовано в Одеській області. Проєкт передбачає створення захищеної інформаційної системи для регіонального інформаційно-аналітичного центру. Його бюджет перевищує 570 тис. євро. Ці проєкти вкрай важливі, адже допомагають оновлювати цифрову інфраструктуру регіонів, а також посилюють захист сервісів і реєстрів.

Крім інфраструктурних проєктів, Італія у 2026 році підтримувала й інші ініціативи, спрямовані на розвиток екосистеми кіберстійкості України.

Нагадаємо, Талліннський механізм заснований партнерами України у грудні 2023 року для координації міжнародної допомоги, спрямованої на посилення національної кібербезпеки та кіберстійкості України. До нього входять 14 країн: Велика Британія, Данія, Естонія, Італія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, США, Фінляндія, Франція, Швеція та Чехія. Європейський Союз, НАТО та Світовий банк беруть участь як офіційні спостерігачі.

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