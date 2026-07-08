CEO Palantir назвав АІ-моделі «абсолютно переоціненими»

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Співзасновник і генеральний директор Palantir Алекс Карп (Alex Karp) в ефірі CNBC пояснив логіку нового інфраструктурного партнерства компанії з Nvidia - і заразом з тим влаштував одну з найжорсткіших публічних атак на "Frontier Labs" (провідні лабораторії штучного інтелекту на кшталт OpenAI та Anthropic). За словами Карпа, корпоративний сектор та військові структури дедалі більше втрачають довіру до розробників, які продають LLM-моделі просто як «токени».

Хто контролює ваги - той контролює бізнес

За словами Карпа, угода з Nvidia виникла не з маркетингових міркувань, а як відповідь на технічні виклики, що турбують замовників: хто саме контролює модель і хто забирає собі фінансову вигоду від бізнесу. Він наголосив, що критична інфраструктура Palantir зараз розгорнута по всій Америці, в Україні та Ізраїлі, і кожен, хто використовує великі мовні моделі на полі бою, змушений запускати їх поверх онтології Palantir.

«Сказати, що наші клієнти незадоволені Frontier Labs - це нічого не сказати. Це все одно що заявити, ніби мене з радістю чекають на факультеті в Берклі. Там панує тотальний дискомфорт і втрата довіри», - іронізує Карп.

Голова Palantir пояснив, що самі по собі LLM - це лише сирий критичний ресурс. Корисними для бізнесу, оборони чи суворо регульованих галузей вони стають лише тоді, коли над ними розгортається прикладний шар (application layer). Саме цю функцію виконує фірмова онтологія Palantir: вона робить АІ безпечним і точним, оскільки не дозволяє моделі кешувати чужі дані, копіювати внутрішню бізнес-логіку замовника та передавати секретну військову чи клінічну інформацію назовні.

«Вам продають токени та крадуть вашу "альфу"»

Найбільш різко Карп пройшовся по бізнес-моделі розробників закритих АІ-моделей. На його думку, підприємствам продали ілюзію.

«Загальний настрій серед топменеджерів у США зараз такий: "Я просто марную час на токени, отримую нуль цінності, поки вони забирають мою інтелектуальну власність". Це не просто наїзд із мого боку, це констатація фактів. Причому я сам отримую прибуток від використання цих моделей», - заявив Карп.

Він підкреслив, що особисто симпатизує засновникам OpenAI та Anthropic - Сему Альтману (Sam Altman) й Даріо Амодею (Dario Amodei) - останнього він назвав «по-справжньому історичною постаттю», але вважає, що індустрія безвідповідально переоцінила (*oversold*) свій продукт.

Ключове питання, яке ставлять технічно грамотні клієнти: навіщо віддавати доступ до власних даних постачальнику моделі, якщо той використає їх для побудови своєї «альфи» (унікальної конкурентної переваги)? Клієнти хочуть володіти засобами виробництва та контролювати ваги моделей самостійно.

Модель + онтологія + обчислення

Карп описав життєздатну архітектуру штучного інтелекту як трикутник: модель, прикладний шар (онтологія) та обчислювальні потужності (compute). За його словами, ринок застряг у збиткових фінансових моделях, тому що клієнти відмовляються платити реальну вартість токенів, яка б покривала витрати розробників. Натомість реальні гроші зараз заробляються саме на двох інших компонентах - онтології та інфраструктурі обчислень.

«Якби їхній продукт був настільки унікальним і цінним, чому вони беруть гроші за токени, замість того щоб сказати: "Я зароблю для вашого бізнесу мільярд доларів і заберу собі 30% комісії"?» — ставе питання Карп.

Про аутсорсинг оборони

Одним із найемоційніших моментів інтервʼю стала теза про національну безпеку. Карп назвав «абсолютним божевіллям» ідею довірити технології поля бою консенсусній думці Кремнієвої долини. Йдеться про обмеження, які АІ-лабораторії накладають на військове застосування своїх систем у США, але водночас залишають технології відкритими для всього світу, включаючи геополітичних супротивників.

«Ці продажі будуються на тезі: "Це занадто небезпечно для всіх, тому ми не можемо безпечно віддати це Міністерству оборони США, але спокійно відкриваємо доступ вашим супротивникам". У підсумку стратегічні технології аутсорсять якомусь нейродивергентному божевільному, який, вочевидь, сидить на наркотиках - на відміну від мене, до речі, це єдина з цих вад, якої я не маю… Американський бізнес просто лютує через це», — висловився Карп. Хоча він не назвав конкретну людину, але для багатьох цей натяк був більш ніж прозорим.

На запитання, чи варто ховати найпотужніші моделі від публіки, він відповів, що вважає «програшною стратегією» обмежувати власний уряд через незгоду з його методами ведення війни, паралельно відкриваючи код для решти світу.

Фінанси, Китай та секрети щодо Ірану

Відповідаючи на запитання про волатильність акцій Palantir, Алекс Карп зазначив, що за 20 років звик до примхливості ринків. За його прогнозами, через два роки компанія вийде на вільний грошовий потік у розмірі 1,5–1,8 млрд дол. Головною помилкою інвесторів він назвав логіку «я сам цим користуюся в побуті, отже, це цінно». Проте софт для масового споживача і системи, які допомагають повертати спецпризначенців живими з бойових завдань - це принципово різні технології.

У глобальних перегонах АІ Алекс Карп бачить лише «два з половиною центри»: США, Китай та Ізраїль. Протистояння з КНР він вважає бінарним: переможе або Вашингтон, або Пекін. При цьому CEO Palantir жорстко розкритикував внутрішню політику США.

«У нашій країні і крайні ліві, і крайні праві повністю з'їхали з глузду. На правому фланзі вони взагалі вважають, що головна проблема - це якісь чаклуни, які вештаються вулицями й створюють технології, яких ніхто не розуміє. У Китаю немає цієї внутрішньої проблеми політичного божевілля, але їм бракує нашої креативності», зазначив він.

Наостанок Карп, який називає себе найактивнішим публічним прихильником Ізраїлю серед CEO, зазначив, що в приватних розмовах залишається і його найефективнішим критиком. Коментуючи ситуацію на Близькому Сході, він заінтригував аудиторію військовими інсайдами: «Чи вважаю я, що потенціал Ірану суттєво деградував? Так. Чи є в непублічному просторі речі, які б сильно заспокоїли людей, якби про них дізналися? Так. На цьому я і зупинюся». І ця оцінка важлива, якщо згадати, у які сегменти постачає свої рішення Palantir.

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