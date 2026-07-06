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Sergey Petrenko

Cloudflare позбавить AI-пошукові системи безплатного контенту

6 июля 2026 г., 17:35
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Cloudflare замінює бінарне налаштування для власників сайтів «блокувати ШІ-ботів» на управління трьома типами автоматичного трафіку – пошукова індексація, агенти та навчання моделей – для всіх клієнтів, включаючи безкоштовний тариф. З 15 вересня для нових доменів на сторінках з рекламою навчання та агенти блокуватимуться за замовчуванням, а пошук – дозволятиметься. Компанія також запускає базу даних ботів BotBase для корпоративних клієнтів і розширює сигнали у файлі robots.txt полем, що визначає допустимий рівень використання контенту.

З тієї ж дати багатоцільові краулери оцінюватимуться за всіма своїми функціями одразу; наприклад, Googlebot, Applebot і BingBot, які збирають дані одночасно для пошуку та навчання, потраплять під блокування у всіх, хто заборонив навчання. На думку сервісу, поєднання пошуку та навчання в одному боті дає наявним пошуковим системам нечесну перевагу – сайт не може відмовити в навчанні, не втративши видимість у видачі. Можливо, щодо найбільших ботів діятимуть якісь окремі домовленості, але ось меншим компаніям фактично висувається ультиматум – або розділяйте ботів, або втрачайте доступ до 20% доменів.

Cloudflare позбавить AI-пошукові системи безплатного контенту

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