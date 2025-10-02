ElevenLabs допоможе інтегрувати голосовий інтерфейс в українські державні сервіси

2 октября 2025 г., 14:25

Міністерство цифрової трансформації України починає співпрацю з ElevenLabs, що спеціалізується у галузі голосових технологій штучного інтелекту. Компанія допомагатиме інтегрувати голосовий інтерфейс в українські державні сервіси.

Мінцифри разом ElevenLabs вже запустили перший продукт - digital twin.

Зокрема у планах: інтегрувати голосовий AI на порталі та в застосунок Дія, щоб громадяни могли голосом озвучити свій запит та отримати послугу; впровадити голосовий функціонал в державних освітніх застосунках та ініціативах; додати відповідні можливості у внутрішні інструменти Мінцифри (зокрема, в AI-асистентів для онбордингу та команди HR).

"Майбутнє - за агентивними державами. Ми фокусуємося на тому, щоб трансформувати Дію із цифрового сервісу на повноцінного AI-асистента, який працюватиме 24/7 — автоматично, без заповнення зайвих форм та полів", зазначили у Мінцифри.

