Польща подовжує оплату супутникового інтернету Starlink для України

30 сентября 2025 г., 17:25

Наразі супутниковий інтернет Starlink – критично важлива технологія для нашої країни, адже через обстріли та руйнування базових станцій на деокупованих територіях звичайний зв’язок недоступний. Завдяки співпраці Мінцифри з міжнародними партнерами й донорами Україна отримала понад 50 тис. терміналів Starlink, з них найбільше – 29500 – від Польщі.

Нещодавно президент Польщі підписав закон, який передбачає продовження фінансування абонентської плати для терміналів Starlink в Україні. Термінали забезпечують безперебійний зв’язок у місцях, де він найбільше потрібен: лікарнях, школах, на об’єктах критичної інфраструктури.

Міжнародна допомога в забезпеченні роботи Starlink є не лише технологічним рішенням, а й символом солідарності та спільної боротьби. Кожен крок партнерів робить Україну сильнішою, посилює нашу безпеку в цифровому вимірі та наближає спільну перемогу.

