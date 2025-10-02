Giga Computing запускає портфоліо серверів на базі процесорів AmpereOne M

2 октября 2025 г., 15:25

Giga Computing, дочірня компанія GIGABYTE, оголосила про запуск свого розширеного портфоліо серверів AmpereOne M, включно з GIGABYTE R1A3-T40 та R2A3-T40. Завдяки розширеному портфоліо AmpereOne M, Giga Computing надає клієнтам доступ до продуктивності, ефективності та масштабованості наступного покоління для робочих навантажень AI, хмарних середовищ та центрів обробки даних. Сервери AmpereOne M будуть представлені на стенді GIGABYTE на виставці Korea Electronics Show (KES 2025) у Сеулі, 21-24 жовтня, та на SuperComputing (SC25) у Сент-Луїсі, 18-20 листопада.



Розширюючи вже щільну за кількістю ядер лінійку процесорів сімейства AmpereOne, AmpereOne M виводить продуктивність та масштабованість на новий рівень. Процесори AmpereOne M забезпечують до 192 спеціальних ядер Ampere з однопотоковою архітектурою на базі Arm, оптимізованою для стабільної продуктивності. Кожен процесор підтримує 12 каналів пам’яті DDR5 з одним модулем DIMM на канал, що дозволяє конфігурації до 1,5 ТБ системної пам’яті. Щоб прискорити пропускну здатність, AmpereOne M інтегрує великі кеші L2 та подвійні 128-бітні векторні блоки на ядро, забезпечуючи високоефективне виконання різноманітних робочих навантажень. Сукупно ці інновації забезпечують ефективну, стабільну продуктивність для великомасштабних висновків AI, сучасних центрів обробки даних та сервісів, керованих AI.



GIGABYTE інтегрувала AmpereOne M у свої серверні платформи за допомогою сфокусованого макета системи, теплового дизайну та інжинірингу, забезпечуючи оптимізацію систем для продуктивності, ефективності та надійності. Сервери розроблені для обробки робочих навантажень з меншою кількістю вузлів, знижуючи загальну вартість володіння, і можуть гнучко підтримувати як висновки AI, так і хмарно-орієнтовані додатки, максимізуючи використання та енергоефективність. Giga Computing успішно постачає на ринок сервери на базі AmpereOne M, надаючи клієнтам доступ до цієї платформи наступного покоління.



R1A3-T40-AAV1 – це односокетний 1U-сервер загального призначення; 4 відсіки 3,5"/2,5" Gen 5 NVMe з гарячою заміною; 2 слоти FHHL PCIe Gen 5 x16; 2 резервні блоки живлення 1600 Вт 80 Plus Titanium



R2A3-T40-AAV1 — це односокетний 2U-сервер загального призначення; 12 відсіків 2,5" Gen 5 NVMe з гарячою заміною; 1 слот FHHL PCIe Gen 5 x16; 2 резервні блоки живлення 1600 Вт 80 Plus Titanium



«Тісно співпрацюючи з Ampere, ми розробили портфоліо серверів, оптимізованих для процесорів AmpereOne M», — сказав Вінсент Ван (Vincent Wang), віцепрезидент з продажів Giga Computing. «Завдяки запуску цього розширеного портфоліо AmpereOne M ми поєднуємо новаторську технологію процесорів із перевіреним серверним інжинірингом Giga Computing, глобальною підтримкою та наскрізною надійністю».



«AmpereOne M являє собою значний стрибок уперед в обчисленнях AI, приносячи продуктивність, велику місткість пам’яті та неперевершену ефективність, які вимагають клієнти, для живлення робочих навантажень висновків AI наступного покоління», — зазначив Джефф Віттіч (Jeff Wittich), головний директор з продуктів Ampere. «Платформи GIGABYTE AmpereOne M оптимізовані для високої продуктивності пам'яті, забезпечуючи чудові результати незалежно від того, чи запускаєте ви великі мовні моделі, чи складні робочі навантаження аналізу даних. Наша глибока співпраця з GIGABYTE була основоположною ще з найперших поколінь продуктів Ampere, підкреслюючи наше спільне зобов'язання надавати передові рішення».

