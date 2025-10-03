Cisco розвиває квантові мережі за допомогою нового програмного стека

3 октября 2025 г., 11:35

Cisco Quantum Labs представила нове програмне забезпечення для квантових мереж, розроблене для підключення квантових комп'ютерів у розподілені системи, роблячи крок до того, щоб практичні квантові обчислення стали реальністю. Запуск представляє три дослідницькі прототипи та виділяє перший у галузі компілятор програмного забезпечення для розподілених квантових обчислень із підтримкою мережі.



Зазначено, цей крок важливий: він показує, як класичні та квантові системи можуть об’єднатися раніше, ніж очікувалося, відкриваючи можливості як для нової інфраструктури, так і для нових бізнес-можливостей.



Прототип квантового компілятора Cisco може розділяти та планувати схеми між кількома процесорами у квантовому центрі обробки даних, замість того, щоб обмежувати робочі навантаження однією машиною. За словами компанії, його унікальність полягає в тому, що він також підтримує розподілену квантову корекцію помилок, що є критично важливим кроком до масштабування.



«Наявні компілятори призначені лише для схем для окремих комп'ютерів. Наш компілює схеми для підключених до мережі комп'ютерів, потенційно виготовлених за допомогою гетерогенних технологій квантових обчислень», – заявили в Cisco.



Компанія розглядає це як інструмент для організацій, які планують масштабовану квантову інфраструктуру — чи то фармацевтичні фірми, які запускають складні алгоритми пошуку ліків, фінансові гравці, які виконують багатокомпонентні симуляції, чи дослідницькі групи, які тестують нові обчислювальні моделі.



Cisco також представила Quantum Alert і Quantum Sync, дві демонстрації, які використовують квантові мережі для класичних випадків використання. Quantum Alert обіцяє виявлення підслуховувачів на фізичному рівні, додаючи рівень захисту від атак за принципом «збережи зараз, розшифруй пізніше». Quantum Sync дозволяє розподіленим системам координувати рішення без прямого зв'язку, що може бути цінним у додатках із чутливістю до затримок, таких як високочастотний трейдинг.



Програмні прототипи ґрунтуються на раніше анонсованому Cisco чипі заплутаності, розширюючи підхід компанії до квантових мереж повного стека. Усі три демонстрації були показані в прямому ефірі на Cisco Quantum Summit 30 вересня – 1 жовтня 2025 року, де прототип компілятора також був доступний для завантаження. Cisco підкреслила, що новий стек працює на надпровідних, іонних та фотонних платформах, підкреслюючи своє прагнення зробити квантові мережі апаратно-незалежними.

