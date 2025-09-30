Мінцифра розширює співпрацю з Google для розробки державних AI-продуктів

30 сентября 2025 г., 10:25

Міністерство цифрової трансформації та компанія Google оголошують про новий етап співпраці з фокусом на використанні технологій компанії для розробки державних AI-продуктів в Україні. Зокрема, асистент Дія.AI побудований на моделі Gemini 2.0 Flash від Google, що розгорнута на хмарній платформі Vertex AI. Завдяки цьому помічник може: швидко та точно консультувати щодо понад 200 державних послуг, розуміти запити користувачів та відповідати природною мовою, опрацьовувати запити мільйонів громадян без затримки. Вже понад 35 тис. користувачів поспілкувалися з Дія.АІ та згенерували більш як 1000 довідок.

Як зазначається, пріоритетом у роботі Дія.AI є безпека персональних даних. При використанні технологій Google дані користувачів залишаються в безпеці й не потрапляють до моделі Gemini. Вся чутлива інформація обробляється виключно в захищеному периметрі Дії.

Дія.АІ розроблено за сприяння проєкту «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» (UK DIGIT), що виконується Фондом Євразія і фінансується UK Dev, та за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа.

