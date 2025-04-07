Електронною системою, що замінила МСЕК, скористалися вже понад 100 тис. українців

7 апреля 2025 г., 16:35

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Більш як 100 тис. українців отримали висновок електронної системи оцінювання повсякденного функціонування, яку створили на платформі Дія.Engine та запустили в роботу з початку року на заміну МСЕК (Медико-соціальна експертна комісія).

Раніше люди, які зіткнулися із серйозними проблемами зі здоров’ям, змушені були проходити довгий і складний процес: збирати купу документів, вистоювати черги, витрачати місяці на ухвалення рішення. Стара система була непрозорою, а процес – виснажливим.

Тепер усе відбувається швидше, простіше й зрозуміліше. Лікар створює електронне направлення в системі. Експертна команда розглядає справу та ухвалює рішення в електронному форматі. Людина отримує рішення на свою електронну пошту або через лікаря.

Переваги електронної системи: прозорість – уся інформація про роботу експертних команд доступна на публічних дашбордах МОЗ; безпека – усі дані захищені, історія справи фіксується в системі; доступність – людина може пройти оцінювання очно, дистанційно або навіть удома; зручність для лікарів – усі документи зберігаються в одній системі, а процес стає швидшим.

Нова електронна система оцінювання повсякденного функціонування – це безоплатний цифровий інструмент для лікарів, адміністраторів й експертних команд, побудований на платформі Дія.Engine. Її використання суттєво пришвидшило розробку системи завдяки вбудованим Low-code компонентам. А через те що Дія.Engine – це державне стандартизоване рішення, підтримка та модернізація системи значно спрощується й виключає залежність від розробника.

Дія.Engine уже використовують 23 державні установи, серед яких 11 міністерств і 12 органів виконавчої влади. На базі платформи зараз функціонує понад 40 реєстрів і систем.

Електронна система оцінювання повсякденного функціонування розроблена Міністерством охорони здоров’я у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України та за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа.

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