Китай представив новий інтерфейсний стандарт GPMI з пропускною здатністю до 192Gbps

7 апреля 2025 г., 17:45

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Як повідомляє відання HKEPC, китайські технологічні компанії анонсували розробку власного інтерфейсного стандарту під назвою General-Purpose Memory Interface (GPMI).

Зазначається, що ця розробка спрямована на забезпечення високошвидкісного обміну даними із підтримкою живлення до 480W та пропускної здатності до 192Gbps.

Розроблений як аудіо- та відеоінтерфейс третього покоління, GPMI усуває обмеження старих стандартів, таких як DVI і VGA, і водночас значно перевершує HDMI 2.1 з пропускною здатністю 48 Гбіт/с і DisplayPort 2.1 з пропускною здатністю 80 Гбіт/с. Його конструкція забезпечує двонаправлений зв'язок, безперешкодно передаючи відео, аудіо, дані та живлення по одному кабелю. Архітектура стандарту включає основний канал передачі даних, який можна розділити на різні конфігурації, наприклад, 6+2 або 1+7, щоб адаптуватися до різних сценаріїв використання. На додаток до високошвидкісних каналів передачі даних, GPMI має допоміжні канали для керування пристроєм, інформації про кабель та обмежене з'єднання USB 2.0.

Видання, підкреслює, що розробка GPMI є частиною більшої стратегії Китаю щодо створення власної, незалежної технологічної екосистеми. Успіх цього стандарту багато в чому залежатиме від його прийняття великими виробниками обладнання та інтеграції в глобальні інфраструктурні рішення.

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