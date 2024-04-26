Смартфон Moto Edge 50 Pro має сертифіковані Pantone дисплей та камеру

26 апреля 2024 г., 16:45

0

Tweet

В Україні стартували продажі преміальної моделі Moto Edge 50 Pro — першого у світі смартфона, який має сертифіковані Pantone дисплей та камеру. Дисплей Moto Edge 50 Pro відтворює максимально реалістичні кольори. Його вигнутий OLED-екран без рамок з діагоналлю 6,7 дюйма має роздільну здатність 2712×1220, частоту оновлення 144 Гц та пікову яскравість 2000 ніт.



Moto Edge 50 Pro отримав чотири об’єктиви для світлин професійного рівня: основний 50 Мп модуль з оптичною стабілізацією зображення, 10 Мп телеоб'єктив із трикратним оптичним зумом та 13 Мп ультраширококутний об'єктив з функцією макрокамери та, нарешті, фронтальну камеру на 50 Мп з автофокусом. Moto Edge 50 Pro – це перший смартфон компанії з технологією AI Photo Enhancement Engine, яка підвищує контраст та зменшує шуми.



За продуктивність новинки відповідає процесор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Акумулятор місткістю 4500 мА•год забезпечить тривалу автономну роботу смартфона – до 40 годин. Компанія Motorola стверджує, що Moto Edge 50 Pro можна повністю зарядити за 18 хвилин завдяки дротовій зарядці потужністю 125 Вт, а 14 хвилин заряджання бездротовою зарядкою на 50 Вт забезпечать смартфону до 12 годин роботи. Корпус моделі захищено від вологи та пилу за найвищим стандартом IP68.



Moto Edge 50 Pro доступний із чорним та фіолетовим кольорами задньої панелі зі штучної шкіри. Придбати новинку можна на сайті allo.ua та у мобільному застосунку, а також в шоурумах АЛЛО МАХ. Вартість смартфона становить 22999 грн.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365