DRAM без конденсатора обеспечивает более высокую плотность памяти

26 июня 2021 г., 15:05

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Исследовательская компания в Сингапуре использует термин динамическая флэш-память (Dynamic Flash Memory, DFM), хотя память является энергозависимой. Преимущества перед обычным 1T-1C DRAM включают более высокую плотность, скорость, более длительный период обновления, и исследовательская компания ищет партнерские отношения, чтобы продемонстрировать легкость внедрения DFM в качестве замены DRAM.

Unisantis Electronics также подчеркивает, что в отличие от так называемых новых технологий энергонезависимой памяти, таких как MRAM, ReRAM, FRAM и PCM, DFM не требует добавления дополнительных материалов помимо стандартного процесса CMOS. Однако следует отметить, что есть некоторые сегнетоэлектрические технологии и технологии ReRAM, которые также относятся к этой категории.

DFM был представлен в документе под названием «Динамическая флэш-память с двойным затвором, окружающим затворный транзистор (SGT)» на 13-м Международном семинаре по памяти IEEE (IMW) его изобретателями, Кодзи Сакуи (Koji Sakui) и Нодзому Харада (Nozomu Harada) из Unisantis. Тем не менее, похоже, что это в основном теоретическая статья, не привязанная к конкретной реализации кремния или технологическому узлу. Компания заявляет, что технология подходит как для автономных, так и для встроенных приложений памяти.

В Unisantis заявили, что, поскольку DFM не полагается на конденсаторы для сохранения своего состояния, у нее меньше путей утечки. Заряд хранится по длине вертикального транзистора, который имеет соотношение сторон 50:1 в процессе производства DRAM 20 нм. Вертикальный транзистор предлагает более высокую плотность по сравнению с обычными DRAM и возможность доступа через точку. Это также позволяет стирать блоки аналогично флэш-памяти. Компания утверждает, что все это приводит к значительному увеличению скорости и снижению энергопотребления по сравнению с DRAM.

Сакуи сообщил eeNews Europe, что существует возможность продлить период обновления во многих случаях до 100 раз, при использовании DFM, по крайней мере, до секунд.

Перекрестный доступ к массиву вертикальных транзисторов дает 4F2 области ячеек памяти. Источник: Unisantis Electronics

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