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Леонид Бараш

DRAM без конденсатора обеспечивает более высокую плотность памяти

26 июня 2021 г., 15:05
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Исследовательская компания в Сингапуре использует термин динамическая флэш-память (Dynamic Flash Memory, DFM), хотя память является энергозависимой. Преимущества перед обычным 1T-1C DRAM включают более высокую плотность, скорость, более длительный период обновления, и исследовательская компания ищет партнерские отношения, чтобы продемонстрировать легкость внедрения DFM в качестве замены DRAM.

Unisantis Electronics также подчеркивает, что в отличие от так называемых новых технологий энергонезависимой памяти, таких как MRAM, ReRAM, FRAM и PCM, DFM не требует добавления дополнительных материалов помимо стандартного процесса CMOS. Однако следует отметить, что есть некоторые сегнетоэлектрические технологии и технологии ReRAM, которые также относятся к этой категории.

DFM был представлен в документе под названием «Динамическая флэш-память с двойным затвором, окружающим затворный транзистор (SGT)» на 13-м Международном семинаре по памяти IEEE (IMW) его изобретателями, Кодзи Сакуи (Koji Sakui) и Нодзому Харада (Nozomu Harada) из Unisantis. Тем не менее, похоже, что это в основном теоретическая статья, не привязанная к конкретной реализации кремния или технологическому узлу. Компания заявляет, что технология подходит как для автономных, так и для встроенных приложений памяти.

В Unisantis заявили, что, поскольку DFM не полагается на конденсаторы для сохранения своего состояния, у нее меньше путей утечки. Заряд хранится по длине вертикального транзистора, который имеет соотношение сторон 50:1 в процессе производства DRAM 20 нм. Вертикальный транзистор предлагает более высокую плотность по сравнению с обычными DRAM и возможность доступа через точку. Это также позволяет стирать блоки аналогично флэш-памяти. Компания утверждает, что все это приводит к значительному увеличению скорости и снижению энергопотребления по сравнению с DRAM.
Сакуи сообщил eeNews Europe, что существует возможность продлить период обновления во многих случаях до 100 раз, при использовании DFM, по крайней мере, до секунд.

DRAM без конденсатора обеспечивает более высокую плотность памяти

Перекрестный доступ к массиву вертикальных транзисторов дает 4F2 области ячеек памяти. Источник: Unisantis Electronics

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