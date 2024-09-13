Доходи корпоративних WLAN-систем зросли на 12% з першого по другий квартал

13 сентября 2024 г., 13:35

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Світовий ринок корпоративних бездротових локальних мереж (WLAN) виріс на 12,4% в період між першим і другим кварталами 2024 року до 2,3 мільярда доларів, згідно з результатами, опублікованими у щоквартальному звіті IDC Worldwide Quarterly WLAN Tracker.

У річному обчисленні ринок корпоративних WLAN знизився на 22,8% у другому кварталі 2024 року, що відповідає прогнозним очікуванням. Підвищені темпи зростання в другій половині 2022 року і першій половині минулого року були значною мірою зумовлені розпродажем застарілих продуктів, що виникли в результаті глобальної кризи ланцюгів поставок, викликаної COVID-19. В останньому кварталі 2023 р. найбільші постачальники повідомили, що обсяги незавершеного виробництва повернулися до нормального рівня.

Тим часом новітні стандарти в галузі Wi-Fi продовжують завойовувати ринок корпоративних мереж WLAN. Wi-Fi 6E, який дозволяє Wi-Fi використовувати діапазон 6 ГГц неліцензованого спектру, склав 30,0% доходів ринку залежних точок доступу (AP) у другому кварталі. Це порівняно з 14,3% доходів сегмента роком раніше. Тим часом, Wi-Fi 7 починає впроваджуватися, і на цей стандарт припадає 2,8%. Більшість залежних точок доступу, що залишилися, були Wi-Fi 6-го покоління.

«В індустрії корпоративних мереж WLAN відбулося багато важливих змін, таких як новий стандарт Wi-Fi 7, значна кількість нового неліцензійного спектру 6 ГГц, доступного для Wi-Fi, а також потужна роль штучного інтелекту і хмарного управління для підвищення автоматизації та продуктивності WLAN, - зазначив Брендон Батлер (Brandon Butler), старший менеджер IDC з досліджень корпоративних мережі. - Тим часом, останній квартал показав ознаки того, що динаміка попиту і пропозиції на ринку корпоративних мереж WLAN повертається до звучного рівня. В цілому, WLAN залишається критично важливою технологією для підприємств по всьому світу».

У Сполучених Штатах ринок корпоративних мереж WLAN скоротився на 30,6% в річному обчисленні, але зріс на 15,3% послідовно. У Західній Європі ринок скоротився на 22,3% в річному обчисленні, але послідовно зріс на 3,3%. У Центральній та Східній Європі ринок впав на 21,5% порівняно з другим кварталом минулого року, але зріс на 14,4% за перший квартал 2024 року. В Азійсько-Тихоокеанському регіоні (за винятком Японії та Китаю) ринок скоротився на 16,2% в річному обчисленні, але зріс на 7,9% послідовно. У Китайській Народній Республіці ринок скоротився на 9,8% в річному обчисленні і виріс на 39,6% порівняно з першим кварталом цього року.

Доходи Cisco в сегменті корпоративних WLAN знизилися на 29,7% в річному обчисленні, але зросли на 6,7% послідовно до 922 млн дол. На кінець другого кварталу ринкова частка компанії становила 39,6%.

Продажі HPE Aruba Networking впали на 29,3% в річному обчисленні в другому кварталі, але зросли на 4,7% послідовно, в результаті чого частка компанії на ринку склала 14,8% в цьому кварталі.

Доходи Huawei від корпоративних WLAN не змінилися: у ІІ кв. вони знизилися на 0,5% у річному обчисленні, але зросли на 60,9% кв/кв, що дозволило компанії зайняти частку ринку в 9,6%.

Доходи Ubiquiti від корпоративних WLAN збільшилися на 7,8% в порівнянні з другим кварталом 2023 року і на 5,7% в порівнянні з першим кварталом цього року, що дозволило компанії зайняти 8,1% ринку.

Доходи Juniper Networks від корпоративних WLAN збільшилися на 6,8% в річному обчисленні і на 18,8% при послідовному зрівнянні кварталів, що дозволило компанії зайняти 5,1% ринку.

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