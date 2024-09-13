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Посилено дії санкцій проти рф в ІТ-галузі

13 сентября 2024 г., 12:25
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Міністерство закордонних справ України проінформувало, що США запровадили посилені санкції проти росії в IT сфері – низка провідних компаній і сервісів оголосили про вихід з російського ринку або запровадження нових обмежень для російських користувачів уже з 12 вересня.
 
Серед нових санкцій: 
- Google заблокував реєстрацію нових акаунтів за російськими номерами та позбавив російських блогерів можливості отримувати дохід через AdSense.
- Atlassian, Jira, Trello та Confluence оголосили про повний вихід з російського ринку.
- Сервіс Notion, який використовувався для організації роботи та управління проєктами, став недоступним у рф.
- Сервіс Miro не обслуговуватиме російські та білоруські .
- Компанія Microsoft розпочала відключення російських користувачів від своїх хмарних сервісів.
- Сервіс Slack виходить з російського ринку, припиняючи обслуговування корпоративного месенджера.
- Autodesk вийшла з сегменту CAD-систем росії, а SAP та Oracle залишили ERP-ринок країни агресора.
 
Нові санкції заборонять також американським компаніям надавати будь-яким юридичним особам у рф послуги з ІТ-консалтингу, проєктування, підтримки та хмарних сервісів.
 
«У листопаді 2022 року Санкційна група Єрмака-Макфола вперше запропонувала IT-санкції проти рф. Після тривалих консультацій дякуємо партнерам за рішучі дії. Держава-агресор має відчути повну міжнародну ізоляцію за свої злочини», зазначили у МЗС.
 

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