Зовнішній SSD Iodyne Pro Mini забезпечує швидкість до 3 ГБ/с

13 сентября 2024 г., 14:25

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Компанія Iodyne оголосила про випуск зовнішнього твердотільного накопичувача Pro Mini, оснащеного подвійною системою охолодження AirJet. Ця технологія дає змогу підтримувати стабільну продуктивність без теплового дроселювання, яке характерне для інших портативних SSD. Швидкість роботи Pro Mini становить 3 ГБ/с, що вдвічі перевищує стійку пропускну спроможність стандартних професійних SSD, навіть при активному шифруванні XTS-AES-256 і внутрішньому захисті RAID.



Накопичувач має корпус з обробленого алюмінію з потрійним анодуванням, захист із загартованого скла і настроюваний 2,1-дюймовий дисплей E-paper. Iodyne Pro Mini пропонується з місткістю 4 ТБ або 8 ТБ і має універсальні можливості під'єднання, включно з портом USB-C з живленням від шини, який автоматично визначає тип під'єднання і відповідним чином регулює швидкість, підтримуючи з'єднання Thunderbolt до 40 Гбіт/с. Безпека - ще одна відмінна риса цього продукту: використання Passkeys замість паролів, а також шифрування корпоративного рівня та апаратний захист даних RAID-6 з прискоренням. У Pro Mini також вбудований Bluetooth-маяк для відстеження місця розташування.



Модель Pro Mini з'явиться в продажу в першому кварталі 2025 р., проте її можна замовити заздалегідь за ціною $1500 за версію на 4 ТБ і $2200 за 8 ТБ.

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