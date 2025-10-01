Дохід OpenAI у першому півріччі 2025 р. склав 4,3 млрд дол.

1 октября 2025 г., 11:45

Згідно з фінансовою інформацією, наданою акціонерам, компанія OpenAI у першій половині 2025 року згенерувала дохід у розмірі приблизно 4,3 млрд дол. Ця сума на 16% перевищує весь дохід, отриманий компанією за увесь 2024 рік, повідомляє видання The Information.





Як зазначає Reuters, незважаючи на високий дохід, стартап зіткнувся з високими витратами, спричиненими інтенсивними інвестиціями в дослідження та розробки своїх моделей штучного інтелекту та підтримку чат-бота ChatGPT. У першому півріччі цього року OpenAI зафіксувала витрати на R&D у розмірі 6,7 млрд дол., а загальні операційні збитки (cash burn) склали 2,5 млрд дол.





Повідомляється, що станом на кінець звітного періоду компанія мала на рахунках близько 17,5 млрд дол. готівкою та цінними паперами. Згідно з оприлюдненими даними, OpenAI націлена досягти річного доходу у 13 млрд дол. та утримати загальні витрати на рівні 8,5 млрд дол. за підсумками 2025 року.





Ці дані з'явилися після того, як минулого тижня стало відомо про намір Nvidia інвестувати в OpenAI до 100 млрд дол. та постачати компанії чіпи для центрів обробки даних. У серпні Reuters також повідомляло, що OpenAI веде переговори щодо продажу акцій, що дозволить співробітникам монетизувати свої частки та, ймовірно, оцінить компанію приблизно у 500 млрд дол.

