Україна завершила процес приєднання до Міжнародної угоди про взаємне визнання сертифікатів на ІТ-продуктів

23 октября 2025 г., 10:25

Україна офіційно приєдналася до Угоди про визнання загальних критеріїв (Common Criteria Recognition Arrangement – CCRA).



Урочиста церемонія, яка стала завершальним кроком цього процесу, відбулася в місті Інчхон (Південна Корея) в межах Міжнародної конференції Common Criteria 2025.



CCRA – міжнародна угода, яка забезпечує взаємне визнання сертифікатів безпеки ІТ-продуктів, виданих у країнах-учасницях. Вона ґрунтується на стандартах ISO/IEC 15408 та ISO/IEC 18045 і має на меті підвищення довіри до безпеки інформаційних технологій, а також спрощення виходу ІТ-продуктів на міжнародні ринки.



Україна стала 34-ю країною-учасницею CCRA у статусі Certificate Consumer. Це означає, що держава зможе визнавати сертифікати безпеки, видані іншими країнами-учасницями, без необхідності повторного тестування чи сертифікації.



Такий крок сприятиме економії коштів, розвитку ІТ-галузі та посиленню міжнародної співпраці у сфері інформаційної безпеки.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI