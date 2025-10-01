Getac розширює лінійку Copilot+ PC повністю захищеними планшетами нового покоління UX10 та UX10-IP

1 октября 2025 г., 10:35

Як повідомляє ELKO Ukraine, офіційний дистрібьютор Getac Technology в Україні, вендор оголосив про випуск повністю захищених планшетів наступного покоління — UX10 та UX10-IP.





Ці пристрої стали останнім доповненням до портфоліо Copilot+ PC від Getac.





Зазначається, що модель UX10 орієнтована на фахівців у сферах оборони, виробництва, комунальних послуг, громадської безпеки та транспорту й логістики, яким потрібен універсальний та надійний пристрій для роботи в складних оперативних сценаріях. Натомість, UX10-IP спеціально розроблений для працівників невідкладної медичної допомоги та громадської безпеки, маючи унікальний герметичний дизайн, що дозволяє багаторазово очищати та дезінфікувати пристрій, запобігаючи поширенню інфекцій.





В основі обох планшетів лежить процесор Intel Core Ultra 200V Series та інноваційний нейропроцесорний блок Intel AI Boost NPU (Neural Processor Unit). Цей NPU забезпечує до 48 TOPS обчислювальної потужності, що здатна значно прискорювати завдання, керовані АІ, посилювати аналітику в реальному часі та допомагати користувачам долати складні виклики. Серед інших ключових функцій Copilot+ PC — до 32 ГБ пам'яті LPDDR5X, до 2 ТБ сховища PCIe NVMe SSD та автентифікація обличчя через Windows Hello (опціонально доступний також зчитувач відбитків пальців).





Нові моделі також отримали низку оновлень порівняно з попереднім поколінням, включаючи підвищену енергоефективність для довшої роботи на одному заряді, тоншу та легшу змінну батарею (bridge battery) (опція), підтримку Wi-Fi 7 для безперебійного підключення та два порти Thunderbolt 4 Type-C для надшвидкої передачі даних.





Як і всі рішення Getac, планшети UX10 та UX10-IP створені повністю захищеними для забезпечення надійності та зручності використання у польових умовах. 10,1-дюймовий дисплей з яскравістю 1000 ніт пропонує виняткову читабельність навіть під прямими сонячними променями, а сенсорний екран можна використовувати в рукавичках та під дощем. Пристрої мають сертифікати MIL-STD-810H та IP66, стійкі до вібрації та падінь з висоти 1,8 м, а також можуть працювати в широкому діапазоні температур від -29°C до 63°C. При цьому їхня вага становить лише 1,15 кг, що робить їх ідеальними для використання протягом усього робочого дня.





Наголошується, що завдяки поєднанню потужності, універсальності та портативності, UX10 підходить для широкого спектра критично важливих завдань. Наприклад, у виробництві вбудований NPU забезпечує інтелект безпосередньо на заводському майданчику, підтримуючи генеративні та дискримінативні моделі АІ для ефективного прогнозованого обслуговування. У громадській безпеці його NPU підтримує АІ-керовані додатки, такі як транскрипція в реальному часі та категоризація доказів. Модель UX10-IP спеціально оснащена інноваційним герметичним дизайном кнопок та легко очищуваним гумовим ремінцем, що критично важливо для запобігання поширенню інфекцій у сфері невідкладної медичної допомоги.





Президент Getac Джеймс Хуанг (James Hwang) підкреслив, що нові планшети надають підприємствам «унікально універсальну платформу для впровадження просунутого АІ в польових умовах», роблячи їх ідеальними для інновацій, від прогнозованого обслуговування до ситуаційної обізнаності в реальному часі.

